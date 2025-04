Von Konrad Bülow

Mühlhausen. Für Kinder bis zur vierten Klasse heißt es in Mühlhausen auch weiterhin mittags "Schule aus", solange ihre Eltern keine zusätzliche Betreuung gebucht haben: Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, am Halbtagsunterricht festzuhalten und keine Ganztagsgrundschule einzurichten.

Der Rechtsanspruch auf