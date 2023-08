Mühlhausen-Rettigheim. (seb) Nachdem in den vergangenen Jahren bereits viele Hundert Meter des Rettigheimer Kanalnetzes saniert wurden, steht jetzt vor weiteren Sanierungen ein größerer Kanal-Austausch an. In der Schönbornstraße muss die Entwässerung deutlich verbessert werden, wie Fachleute festgestellt haben: Weil in den vergangenen Jahrzehnten neue Wohnviertel hinzugekommen sind und weil die Starkregenereignisse zunehmen. Der erste Abschnitt der Maßnahme liegt zwischen Lindenweg und Gartenstraße.

Der Aufwand ist groß, trotzdem zeigten sich Mühlhausens Bürgermeister Jens Spanberger und sein Stellvertreter Ewald Engelbert zuversichtlich, dass die Einschränkungen für die Rettigheimer, gerade für die Anwohner und die dortigen Unternehmen, sich in Grenzen halten werden. Ende September, nach der Kerwe, sollen die Arbeiten starten und möglichst vor Weihnachten abgeschlossen sein.

Zunächst wird eine Vollsperrung der Schönbornstraße mit dem Lindenweg erforderlich: Die Straße wird aufgemacht, der alte Kanal herausgeholt, der neue eingesetzt und an den Bestandskanal angeschlossen. Von dort "wandert" die Baustelle dann in 20- bis 25-Meter-Schritten weiter in Richtung Gartenstraße, so Spanberger.

Während die Baustelle sich voranbewegt, können Fahrzeuge entweder über Gartenstraße oder später Lindenweg in die Schönbornstraße gelangen, außerdem über Tonabfuhr- und Langwiesenweg. Behelfszufahrten werden in Absprache mit den Unternehmen geschaffen: Es sind keine typischen Läden mit Kunden auf Einkaufsbummel, sondern beispielsweise eine Werkstatt, ein Hersteller technischer Kunststoffteile und ein großer Anbieter von Klebstoffen und Zubehör, der in Rettigheim auch Schulungen anbietet.

Die Kosten für diesen ersten Abschnitt sind gegenüber anfänglichen Schätzungen um mehr als 20 Prozent auf 606.000 Euro gestiegen. Das günstigste Gebot stammt von einer Firma, die bereits in Rettigheim tätig war, Teile von Östringer, Berg- und Friedhofstraße samt Kanälen saniert hat. Spanberger zufolge hat sie sich als "absolut zuverlässig" erwiesen und eine "hohe Akzeptanz der Anwohnerschaft" erfahren.

Wenn der zweite Bauabschnitt des Kanaltauschs in der Schönbornstraße, nach Süden in Richtung Schwarzwald- und Beethovenstraße, startet, werden die Arbeiten noch mal aufwendiger: Dann nämlich müssen auch in die Jahre gekommene Wasserleitungen ausgetauscht werden.

Damit dauert dieser Abschnitt voraussichtlich auch länger als vier Monate. In den Jahren 2024 und 2025 sind noch weitere, voraussichtlich nicht immer so groß angelegte Kanalsanierungen in Rettigheim notwendig – aber danach kehrt nicht wirklich Ruhe ein, sind doch dann die Mühlhausener Kanäle an der Reihe.