Von Konrad Bülow

Mühlhausen. 25 Immobilien nutzt die Gemeinde Mühlhausen derzeit, um geflüchtete Menschen unterzubringen. Über eine 26. wurde in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats heiß diskutiert – was nicht nur an den hochsommerlichen Temperaturen lag.

Erst nach 90-minütiger Debatte und einer Anhörung von Anwohnern fasste das Gremium den dafür nötigen Beschluss. Ein bisher als Bürogebäude genutztes Haus in der Straße Im Rauchleder soll künftig sechs bis zehn Personen beherbergen, die der Kommune vom Rhein-Neckar-Kreis zugewiesen werden. Der Gemeinderat gab grünes Licht für die von den Eigentümern beantragte Nutzungsänderung des Hauses, diese vermieten es zum besagten Zweck an die Gemeinde.

An der bisherigen Linie, Flüchtlinge dezentral unterbringen, verteilt auf kleine Gruppen in vielen Häusern, verteilt über das ganze Gemeindegebiet, will in Mühlhausen niemand rütteln. "Ihre Entscheidung heute im Tagesordnungspunkt 4 ist keine Entscheidung, ob wir Flüchtlinge aufnehmen sollten oder nicht", betonte auch ein Vertreter der Anwohnerschaft in seinem Redebeitrag. Die Sitzung fand dieses Mal nicht im Mühlhausener Ratssaal statt, sondern in der Rettigheimer Mehrzweckhalle.

Die Bedenken, die in der Sitzung formuliert wurden, waren eher juristischer als grundsätzlicher Natur. Das Bürogebäude liegt in einem Gewerbegebiet, angrenzend an ein Mischgebiet. Ursprünglich galt "wohnähnliche Nutzung" in Gewerbegebieten als unverträglich und somit rechtswidrig. Angesichts der Fluchtbewegungen in Richtung der Bundesrepublik und der Herausforderung, schnell Wohnraum für die Neuankömmlinge zu finden, schrieb der Gesetzesgeber Befreiungen von den bisherigen Bestimmungen im Baugesetzbuch fest, wie Bauamtsleiter Sebastian Haußmann darlegte. Er berief sich auf Paragraf 246 Absatz 10. Hinzu kommt demnach, dass der Bebauungsplan für das betreffende Gebiet ohnehin Anlagen für soziale Zwecke erlaubt. Nach der Auffassung des Baurechtsamts im Rhein-Neckar-Kreis sei die Flüchtlingsunterbringung im Rauchleder also auch ohne die Gesetzesänderung möglich.

Die Anwohner sehen die Dinge anders. Ihre Rechtsberatung sei zu dem Schluss gekommen, dass eine "allgemeine Wohnnutzung" vorliegt und keine "Anlage für soziale Zwecke", sagte der Wortführer der Nachbarn im Rauchleder. Auf die längerfristige Anschlussunterbringung sei der neue Absatz im Baugesetzbuch nicht ausgelegt. Aus Sicht der Anwohner wäre die Unterbringung nicht rechtens. "Die Nutzung eines Gebäudes, entgegen seiner Nutzungsart, kann versicherungs- und haftungsrelevante Konsequenzen haben. Hier könnte die Gemeinde in Regress genommen werden", fürchten sie.

Die Kritiker stören sich auch an den Abläufen vor der Gemeinderatsentscheidung. Die Gemeinde ist schon seit längerer Zeit Mieter des Gebäudes, am 1. März trat der Vertrag Bürgermeister Jens Spanberger zufolge in Kraft. Bis heute steht das Haus aber leer. Die Anwohner unterstellen, die Verwaltung wolle dort nun mit aller Macht Flüchtlinge unterbringen, damit der bisherige Aufwand und die Kosten nicht umsonst waren. Zudem geht es aus ihrer Sicht auch um die benachbarte Feuerwehrhalle: Die steht auf demselben Grundstück wie die geplante Unterkunft. Die Anwohner vermuten in dem Mietverhältnis einen "Deal", damit die Halle erhalten bleibt.

Auf die Gedanken zur Feuerwehrhalle ging Bürgermeister Spanberger in seiner Antwort nicht ein. Er verwies auf die "enorme Aufgabe", die die Unterbringung von Flüchtlingen mit sich bringe – und eine Pflichtaufgabe der Städte und Gemeinden darstelle. 169 Geflüchtete wohnen demnach im Rahmen der Anschlussunterbringung in Mühlhausen, 68 weitere sollen dieses Jahr hinzukommen.

"Alle unsere Immobilien zur Flüchtlingsunterbringung sind belegt. Und auch dort wird das von den Nachbarn oft kritisch betrachtet", betonte der Rathauschef. Das Haus im Rauchleder sei wegen seiner räumlichen Struktur als Flüchtlingsunterkunft gut geeignet. Aus Kostengründen habe sich die Gemeinde aber für die Miete entschieden. Gleichzeitig habe sie nach weiteren Objekten Ausschau gehalten.

Die Verwaltung habe das Haus im Rauchleder zur Flüchtlingsunterbringung vorbereitet, aufgrund der von den Nachbarn vorgetragenen Bedenken, sei es aber zunächst nicht bezogen worden. In der Zwischenzeit sei es als Notunterkunft vorgehalten worden. "Es war immer klar, dass es dieses Jahr bezogen wird", sagte der Bürgermeister. Die Dinge hätten schneller gehen müssen, räumte er ein.

Die Freien Wähler stellten den Antrag, eine befristete Nutzungsänderung zu beschließen. Auch dies vereinfachen neuere Regeln des Baugesetzbuchs, wenn es um die Unterbringung von Flüchtlingen geht, die Freien Wähler bezogen sich auf Absatz 12 im Paragrafen 246. Auf diese Weise behalte die Gemeinde Planungshoheit über das Areal, sagte Oliver Griogoras-Stelli, Die Ausführungen der Verwaltung erweckten allerdings aus Sicht der Freien Wähler den Eindruck, ihr Antrag sei rechtswidrig oder nicht anwendbar, was die Bürgerliste zurückwies und scharf kritisierte.

Der Antrag der Freien Wähler fand keine Mehrheit, der Rat beschloss eine Nutzungsänderung ohne Befristung. Auf Antrag der CDU-Fraktion wird allerdings auch von dem Vorschlag der Gemeinde Abstand genommen, das Integrationsbüro der Gemeinde in dem Haus unterzubringen. Verworfen wurde auch die Prüfung, ob der offene Treff "Fi-bbs" ebenfalls dort angesiedelt werden könnte.

In seinem Redebeitrag hatte Bürgermeister Spanberger betont, dass nach dem Regierungswechsel auf Bundesebene bereits Änderungen in der Politik der Flüchtlingsunterbringung zu spüren sind. Allerdings auch insofern, als es in Mühlhausen jüngst eine Abschiebung gegeben habe. Getroffen habe es eine gut integrierte Familie. Spanberger rechnet damit, dass so etwas künftig häufiger vorkommen wird.