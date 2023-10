Haltestellen werden barrierefrei ausgebaut

Von Timo Teufert

Mühlhausen. In Mühlhausen, Rettigheim und Tairnbach sollen zehn Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut werden. Das hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen. Außerdem sollen zwei Querungshilfen in der Speyerer Straße gebaut werden: eine in Höhe der Hausnummer 52 und eine an der Haltestelle "Senat" am Altenheim. "Rechtlich sind wir verpflichtet, die