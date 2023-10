Von Rudi Kramer

Mühlhausen. Sie knüpfen mit einer unglaublichen musikalischen Vielfalt ein feines Band zwischen Klassik und Jazz, Techno und Weltmusik: Die Konzertgitarristen Jan Pascal und Alexander Kilian von "Café del Mundo" entfachten mit ihrem Auftritt im Mühlhausener Bürgerhaus wahre Begeisterungsstürme.

Mit ihrer Musik versprühen sie pure Lebensfreude und öffnen die Gitarre für ein breites Publikum, über alle Musikstile hinweg: So klingt Gitarre heute. Es sind ihr unverwechselbarer Ton, ihre Ehrlichkeit, verbunden mit der Freude an moderner Musik, die diese Künstler einmalig machen. Im Umgang mit der ganz großen Musiktradition von Johann Sebastian Bach bis heute legt das Duo höchste Feinfühligkeit und kraftvolle Souveränität an den Tag. Das Duo hat ein Gespür dafür, wie man das Publikum für sich gewinnt, nicht nur "mit Klängen, die in andere Welten entführen", sondern auch mit Worten, wenn die beiden vom "Traum" reden, einmal in Mühlhausen aufzutreten, "ihrer Lieblingsstadt auf der ganzen Welt."

Ihre Hingabe an die Flamenco-Gitarre ist das Fundament für tief inspirierte, immer neue Klänge und Melodien. So fühlt sich der Besucher mit den ersten Klängen nach Spanien versetzt, wenn die beiden in atemberaubenden Läufen ihre Finger nur so über die Saiten rasen lassen. Ganz im Gegensatz dazu ein "Altenglisches Liebeslied", das besinnlich, melancholisch beginnt, um dramatisch zu enden. Bisweilen wird dem Publikum der Eindruck vermittelt, als sei ein komplettes Orchester im Einsatz, dann wieder gleitet die Musik hinüber in ein sanftes Saitenspiel. Später wird ein Orchester "zugeschaltet", kein Geringeres als das Royal Philharmonic Orchestra London, mit dem die Künstler ihr neues Album "Symphonic" produziert haben.

Jan Pascal wurde die Musik in die Wiege gelegt. Er spielt seit frühester Kindheit Gitarre, die Liebe zum Flamenco kam später dazu. Alexander Kilian gilt als Wunderkind am Saiteninstrument. Die Ausnahmegitarristen schöpfen ihre Klänge aus der Tradition, versehen sie aber mit ihrer eigenen Handschrift. Ihre eigenen Kompositionen reichen von klassisch bis zeitgenössisch. Man fühlt sich in eine Welt magischer Impressionen und mitreißender Rhythmen entführt. Die Zuhörerschaft erlebt zwei Künstler, die sich der Musik der ganzen Welt verschrieben haben.

Die Gitarristen beeindrucken mit ihrem mutigen, einfühlsamen und von gegenseitiger Inspiration geprägten Spiel. Ihre Musik transportiert starke Emotionen und setzt nicht nur Hirn, sondern auch Herz der Menschen in Bewegung. "Wir lieben den Klang der Gitarre": Man nimmt den beiden dieses Bekenntnis ab, wenn sie musikalisch um den Globus reisen, den "Zauber einer arabischen Nacht" zelebrieren, in einem kleinen Dorf in der Toskana mit dem Stück "Spread Your Wings" poetische Töne anschlagen oder mit einem Tango des argentinischen Komponisten Astor Piazolla "ozeanische Weiten" durchsegeln.

In ihren musikalischen Dialogen feuern sich die beiden durch Blickkontakt immer mehr an, wobei ihre Instrumente auch mal als Rhythmuskörper genutzt werden. Die Gemüter beruhigen sich beim wunderbar vorgetragenen "Air" von Bach, mit der das Duo seine Vielseitigkeit beweist.

Mal nachdenklich mal spannungsvoll, ergänzen sich die beiden Virtuosen und lassen die Zuhörer die Reibung und Spannung spüren, die kräftige Funken schlagen können. Alexander Kilian und Jan Pascal widmen sich fantasie- und klangvoll der Gitarrenmusik der Zukunft: "Wenn wir es denken können, können wir es machen." Neuland betritt das Duo mit einer eigenen Streaming-App, einer Anwendung fürs Smartphone, die sich auch bei Livekonzerten ins Programm einfädeln lässt. Das Publikum wird mit einbezogen, leuchtende Handys werden geschwenkt.

Tatsächlich passt die Musik von "Café del Mundo" in keine Schublade: "Wir spielen keine Konzerte. Wir landen ein Ufo und fliegen wieder weg." Hier sind zwei schöpferische Geister ganz in ihrem Element. Hier zeigt sich pure Lebensfreude, die ansteckend wirkt. Das Gitarren-Duo ist enorm erfolgreich, nicht nur in Deutschland: Konzerte in London, Paris, Madrid und Granada zieren den Weg.

Schließlich steigern sich furiose Sambaklänge mit überraschenden Tempowechseln zu chromatischer Akustik auf dem Griffbrett, bis Alexander Kilian sportlich von der Bühne springt und seine Zuhörer zum Aufstehen und Mitklatschen animiert. Mit einem Medley soll der Abend eigentlich enden, doch das Publikum entlässt die beiden Virtuosen erst nach großzügigen Zugaben, mal sanft, vertraut ("Guten Abend, gute Nacht"), schließlich doch in einem "Capriccio furioso" gipfelnd. Selbst als die beiden schon auf dem Weg in die Kabine sind, holt sie der nicht endende Beifall zurück auf die Bühne.