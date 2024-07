Mühlhausen. (kbw) Eine Schlange hat am Montag für einen Feuerwehreinsatz in der Mühlhausener Goethestraße gesorgt. Das Tier befand sich am Rand der Fahrbahn, Passanten hatten die freiwilligen Helfer gerufen.

Wie der Mühlhausener Gesamtkommandant Alexander Krotz auf Nachfrage berichtete, war es aber ein unspektakulärer Einsatz: Die Schlange sei bei der Ankunft der Feuerwehrleute schon tot gewesen. "Offenbar ist sie überfahren worden", sagte Krotz.

Auch lebendig wäre die Schlange für Menschen wohl nicht gefährlich geworden: Es handelte sich bei dem Tier um eine ungiftige Ringelnatter. Erkennbar sind diese Reptilien an zwei hellen, halbmondförmigen Flecken am Hinterkopf. Männliche Tiere werden etwa 75 Zentimeter. Die Schlangen ernähren sich von Amphibien, aber auch von kleinen Säugetieren, Fischen und Vögeln.

In Leimen hatte kurz zuvor ebenfalls ein Schlangenfund auf dem Spielplatz für Furore gesorgt.