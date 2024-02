Von Rudi Kramer

Mühlhausen. Fest in Narrenhand befand sich Mühlhausen: Dicht drängten sich die Schaulustigen an der Strecke des Faschingsumzugs. Und sie kamen auf ihre Kosten. Insgesamt 27 Gruppen zogen tanzend, lachend, singend durch das Spalier der Zuschauer.

Viele beteiligten sich aktiv am Faschingsumzug, schlüpften als flotte Bienen, große und kleine Zwerge, Schornsteinfeger, Astronauten, Batmans, Engel und Teufel in bunte Narrenkostüme.

Viele Fastnachter aus der Rheintal-Region bereicherten mit ihren Motivwagen das Spektakel: die Korkenknaller aus Nußloch, die "Woghaislä Fudiggl", die "Kiwis" aus Waghäusel, die "Reilinger Belzkiddl", die "Electriker" aus Kirrlach, die "Badass Monkeys", der Fasänachds-Klub Waghäusel und die "King of the Bongo". Von den kleinen und großen Weltproblemen, von den Alltagssorgen bis zum Gemeindegeschehen wurde Heiteres und Kurioses durch die Narrenbrille betrachtet.

An der Spitze des Zuges bestimmte die Feuerwehr das Marschtempo. Die musikalische Vorhut bildeten die Fahnenschwinger des Kraichgau-Fanfarenzugs, dahinter die Musikanten in Batman-Anzügen, die mit Marsch- und Schunkelliedern der Menge einheizten.

Die jungen Aktiven des FC Mühlhausen hatten alles mitgebracht, was ein Fußballer braucht: Bälle in jeder Größe, prall gefüllt oder schlapp, Tore mit Netz, Trikots, Fußballstiefel. Sogar überlebensgroße gelbe und rote Karten sorgten für Respekt auf dem Spielfeld. Die jugendlichen Volleyballer und Volleyballerinnen waren sportlich in blau-roten Trainingsanzügen unterwegs. Als Gardetänzerinnen waren die Mädchen der TGL Mühlhausen dabei und hielten passend zur Garderobe rote Luftballons. Dezent warben sie: "Tanz mit uns."

Die Sängerinnen und Sänger vom Kirchenchor feierten unter dem Motto "Fiesta Mexicana", gekleidet mit Ponchos und Sombreros, dazwischen wuchsen aufblasbare Kakteen, mexikanische Flaggen wehten.

Die Menschen am Straßenrand waren bunt kostümiert. Foto: Pfeifer

Der Kindergarten St. Josef und sein Förderverein bewiesen, dass es nicht an Nachwuchs fehlt: Da wimmelte es nur so von kleinen Fastnachtern. Der Einfallsreichtum beim Verkleiden kannte keine Grenzen: Polizisten, Superman, Räuber, Zwerge, Prinzessinnen, Hexen und vieles mehr. Mit im Schlepptau hatten sie eine Burg.

Von der Narreninitiative Tairnbach winkte, auf einem Thron auf dem großen Prunkwagen sitzend, der "Freibierkönig" huldvoll seinen Untertanen zu. Er hatte allen Grund zur Freude: "Wo vor einem Jahr König Charles gethront, der Freibierkönig heute wohnt", war zu lesen. Zur Feier des Tages hatte er ein Angebot: "Freibier zum halben Preis".

Auch der 100. Geburtstag des Disney-Konzerns wurde zum Thema. Foto: Pfeifer

An den 100. Geburtstag von Disney erinnerte der Sängerbund und feierte als Micky-Mäuse ihre Mäusekönigin und ihren Mäusekönig, die winkend in ihrer Kutsche saßen. Mit Trompeten und Trommeln sorgte das Fanfarencorps Rauenberg für ausgelassene Stimmung. Der Angelsportverein war unter dem Motto "Krasse Krabbe" unterwegs. Es folgten die süßen Katzen der KJG, die, wie sie auf dem Plakat ankündigen, "tierisch gut" unterwegs waren. Die Jugendfeuerwehr hatte einige Häuser für ihren Wagen gebastelt, die dank Luftballon-Trauben fliegen konnten – direkt aus dem Pixar-Film "Oben".

Lokale Themen wie der Naturschutz, der Partys verhindert, waren Hingucker beim Mühlhausener Faschingsumzug. Foto: Pfeifer

Ein heißes Eisen in der Gemeinde hatte der Freizeitclub Asphalt auf seinem Wagen angefasst: den stockenden Glasfaserausbau fürs schnelle Internet. Baustellen, gesperrte Straßen, Umleitungsschilder: Das Angebot lautete: "Wir übernehmen den Glasfaser-Ausbau."

Mit dem Slogan "Fliegt die Fledermaus, ist die Party aus" bedauerten die Kuhschwanz-Angels das Verbot der Sommernachts-Party auf dem Heiligenstein. Sie nutzten die Gelegenheit, als Fledermäuse verkleidet die Party in vollen Zügen nachzuholen. Das Jugendzentrum Subway dachte beim Skifahren in den Alpen nicht nur an Pulverschnee und rasante Abfahrten: "Ob gute Sicht, ob schlechte Sicht, Après-Ski ist Pflicht."

Auf dem Parkplatz hinter dem Fanfarenhaus trafen sich die Narren zum gemütlichen Ausklang. Gefeiert wurde auch im Fanfarenhaus, in der Kraichgauhalle beim Kinderfasching des Tischtennisclubs und bei den Schlepperfreunden direkt am Rathaus sowie in so manchen privaten Hofeinfahrten.