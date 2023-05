Von Rettigheim aus erreicht der Wanderweg die Pfarrkirche St. Juliana in Malsch, zieht dann durch die Malscher Weinberge und das Naturschutzgebiet "Altenbach" nach Osten, um dann über die Fußgängerbrücke des Angelbachs auf den Radweg zwischen Rotenberg und Mühlhausen zu stoßen. Auf dem Weg zurück zur Dorfmitte warten noch einige historische Sehenswürdigkeiten, so die Untere Mühle, das Ortsbild prägende "Dreigestirn" Bernhardushalle, altes und neues Pfarrhaus, das Museumshaus, die Kelter von 1576 und die Pfarrkirche St. ...

Die Rundwanderungen beginnen in der Mühlhausener Dorfmitte am Mühlradbrunnen und führen den Wanderer nicht nur durch die Natur, sondern auch vorbei an historischen Gebäuden, Orten und Denkmälern, die von der wechselvollen Geschichte von Mühlhausen, Rettigheim und Tairnbach erzählen. So zieht die "Rettigheimer Route" zunächst nach Süden durch einen Mischwald auf die Kuppe des Schleebergs zu einer Gruppe von mindestens 76 keltischen Grabhügeln, einen der größten und besterhaltenen Grabhügelfriedhöfe in Nordbaden. Durch einen Wald mit mächtigen Eichen führt der Weg vorbei an der Östringer Kapelle, dann warten zwei Schutzhütten auf die Wanderer. Weiter geht es zur Rettigheimer Waldkapelle und zur Pfarrkirche St. Nikolaus.

Dem Trend nach mehr Bewegung will auch die Gemeinde Mühlhausen folgen. Sie hat nun in Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro Friedhelm Schwegler zwei Wanderrouten rund um die Dörfer erarbeitet, eine "Rettigheimer Runde (rot) mit 14 Kilometern und eine "Tairnbacher Runde" (blau) mit 13 Kilometern. Gefördert wurde die Erarbeitung des Konzepts, die Beschilderung sowie die Aussichtssofas durch die "Leader"-Aktionsgruppe Kraichgau, deren Vorsitzende Sarina Pfründer, Bürgermeisterin in Sulzfeld, das Projekt vorstellte. Die Gesamtkosten beliefen sich auf knapp 15.000 Euro, von denen Bund und Land rund 9700 Euro beisteuerten. Langfristiges Ziel, so Pfründer, sei es, die Wanderrouten im Kraichgau zu vernetzen, um den Tourismus und die Naherholung zu fördern.

Von Rudi Kramer

Mühlhausen. Fantastische Ausblicke, eine abwechslungsreiche Kulturlandschaft, Streuobstwiesen, sanfte Hügel, Weinberge, Wälder, dazwischen eingebettet die Gemeinde Mühlhausen mit ihren Ortsteilen Rettigheim und Tairnbach. So erleben viele Wanderer die Region bei ihren Touren durch den Kraichgau. Das Ziel: Die Natur mit allen Sinnen genießen. Wenn dann unterwegs noch Aussichtssofas einladen, eine Zeit lang zu verweilen, die Aussicht zu genießen und sich zu erholen, ist der Genuss oft perfekt.

Foto: Pfeifer

Ebenso vielseitig und abwechslungsreich präsentiert sich die "Tairnbacher Runde", die zunächst durch die Dielheimer Straße an der Kirche steil zum "Heiligenstein" und durch die Weinberge zum Aussichtspavillon führt. Der Rundblick dort über die Hügel des Kraichgaus und die Rheinebene gilt als beeindruckend. Oberhalb der Weinberge geht es weiter durch wogende Getreidefelder und blühende Rapsfelder nach Tairnbach. Ein Naturerlebnis der besonderen Art ist der "Hohlenpfad" mit seiner Flora und Fauna. Tafeln erläutern die Entstehung, Pflege, Vegetation sowie die Geschichte der Hohlen. Dann geht es vorbei an der evangelischen Kirche, die in diesem Jahr ihr 200-Jahre-Jubiläum feiert. Quer durch Tairnbach marschiert der Wanderer dann zum Galgenberg, einem der höchsten Aussichtspunkte auf dem ganzen Weg. Eine Schutzhütte lädt dort zur Rast ein. Den Hügel abwärts wandert man durch das Naturschutzgebiet "Gräbenwiesen, Spechbach, Weidichberg und Birkenwald" zum Rohrwiesensee des Angelsportvereins und zum Hochwasserrückhaltebecken. Hier hat sich ein Natur- und Landschaftsschutzgebiet entwickelt, mit einer Vielfalt an Tieren und Pflanzen. Entlang des Angelbachs geht es zurück zur Dorfmitte.

Für die drei Aussichtssofas hat man in allen drei Ortsteilen die besten Aussichtspunkte auf den Wanderrouten ausgewählt. An der Statue des heiligen Wendelinus in Rettigheim zwischen der Marienkapelle und den Sportplätzen weitet sich der Blick durch das Geäst einer alten Eiche über das Dorf, zum Letzenberg mit seiner Kapelle "Mutter der Schmerzen", in die Rheinebene bis zu den Pfälzer Bergen und bis zum Schwarzwald. Das Sofa auf dem "Heiligenstein" gibt zunächst den Blick frei auf die rundum liegenden Weinberge, die im Frühjahr ihre frischen Triebe zeigen. Die Augen schweifen rundum in die Rheinebene, das Angelbachtal und schließlich in den südlichen und östlichen Kraichgau.

Das dritte Sofa steht auf dem Tairnbacher Galgenberg. Auf diesem Hügel befindet sich auch ein Pavillon mit einer Windrose und einer Sitzgruppe. Von hieraus hat man einen Rundblick über das Kraichgauer Hügelland, wobei man bei gutem Wetter eine Fernsicht bis zum Schwarzwald und auf die Pfälzer Berge genießen kann.