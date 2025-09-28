Von Heiko Schattauer

Mosbach. Wie schön – der Mosbacher Stadtlauf ist doch kein Auslaufmodell! Nach drei Jahren Pause feierte das beliebte Laufevent am Samstagnachmittag und -abend in der Altstadt ein starkes Comeback mit vielen Aktiven und zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauern. Im Herzen von Mosbach lief im wahrsten Wortsinn wieder was, und das ist ja eigentlich immer