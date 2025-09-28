Sonntag, 28. September 2025

zurück
Plus Mosbach

Der Stadtlauf ist zurück (plus Fotogalerie)

Am Samstag gab es viel Bewegung. Knapp 700 Teilnehmer und viele Zuschauer wollten beim Comeback des Laufevents dabei sein.

28.09.2025 UPDATE: 28.09.2025 13:46 Uhr 3 Minuten, 24 Sekunden
Bevor es los geht, gilt es für die Sportler und Sportlerinnen natürlich auch mit der Smartwatch die Zeit zu stoppen. Foto: Stefan Weindl

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Wie schön – der Mosbacher Stadtlauf ist doch kein Auslaufmodell! Nach drei Jahren Pause feierte das beliebte Laufevent am Samstagnachmittag und -abend in der Altstadt ein starkes Comeback mit vielen Aktiven und zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauern. Im Herzen von Mosbach lief im wahrsten Wortsinn wieder was, und das ist ja eigentlich immer

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.