Von Marco Montalbano

Mingolsheim. Auf allerneuste technische Trends, die mancher eher in Großstädten vermuten würde, stoßen Besucher des Kurorts Mingolsheim. So auch im bekannten Restaurant "Der Erck", in dem es neben der Gaststube, in der es, obwohl es kulinarisch und vom Ambiente her eher bodenständig zugeht, auch "Fine Dining" gibt. Im Bereich für gehobene Gastronomie wurde seit letzten September als Reaktion auf den Fachkräftemangel ein neuer "Mitarbeiter" angestellt. Er heißt Otto – und ist ein Roboter. Die Resonanz bei den Gästen ist laut den Betreibern durchweg positiv. Die RNZ stattete dem innovativen Traditionsbetrieb einen Besuch ab, in dem sich "Otto" inzwischen zu einem kleinen Publikumsmagneten zu entwickeln scheint.

Wer in den "Fine Dining"-Bereich des Restaurants "Erck" geht, zu dem auch ein Hotel gehört, erwartet das Besondere – mehr als nur gutes Essen, nämlich ein "Event". Nun gehört zu diesem auch "Otto". Auf die Ablagen des Servierroboters passen bis zu acht Teller. Doch der Service sei dadurch alles andere als unpersönlich, im Gegenteil, so Küchenchef Alexander Erck. Denn er erlaube dem Servicepersonal, sich den Gästen sogar intensiver zu widmen. "Die Sprachfunktion haben wir abgestellt und er fährt nicht ganz bis zum Tisch, sondern bleibt ungefähr einen Meter davon entfernt stehen", erläutert der Gastronom.

Seit September Publikumsmagnet: Servierroboter „Otto“. Foto: Montalbano

Der Weg von der Küche bis zu den Gästen sei in diesem Haus relativ lang, viel sei zu bringen. Neben Tellern auch zahlreiche Schälchen, Schalen und Behälter. Und dann sei da eben der Fachkräftemangel. Der Gastronom, der auch Teil der Prüfungskommission für angehende Fachkräfte bei der Industrie- und Handelskammer Karlsruhe ist, weiß dabei genau, wovon er spricht: "Es werden immer weniger, die einen Beruf in dem Bereich ergreifen wollen. Dabei ist die Bezahlung inzwischen gut. Aber die Jahrgänge der Babyboomer sind vorbei. Es sind einfach weniger Leute, die auf den Berufsmarkt kommen und auch wegen der Arbeitszeiten entscheiden sich Jugendliche oft für eine andere Ausbildung."

Ein halbes Jahr sei der Familienbetrieb 2022 wegen des Fachkräftemangels geschlossen gewesen. "In dieser Zeit haben wir einiges verbessert, erneuert und uns auch intensiv mit der Digitalisierung befasst", so Erck, der ergänzt: "Wir haben uns dabei für Lösungen entschieden, die das Beste aus beiden Welten, der digitalen und der nicht digitalen, enthalten." Denn, würde ein vollautomatischer Vorgang stattfinden, fiele das besondere Gastro-Erlebnis auf jeden Fall zum Teil weg. "Man muss sich da einfach die Gästebrille aufsetzen. Und wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit", sagt er entschieden.

Bei Kollegen in Hamburg habe er einen Servierroboter im Einsatz gesehen. "Bei uns bringt er das Essen, aber eben nicht bis zum Tisch und spricht auch nicht mit den Gästen. Das erhöht die Akzeptanz enorm. Serviert wird nach wie vor von unseren Fachkräften."

Eigentlich hieße das Modell "Bella" und habe eine weibliche Stimme, meint Erck mit einem Augenzwinkern. "Otto" sei als Name allerdings eine logische Wahl gewesen, denn schon früher sei in der Familie auf Innovation gesetzt worden: "Mein Ur-Ur-Großvater hieß Otto und war Landwirt in Naumburg an der Saale, in Sachsen-Anhalt. Und er war schon 1920 so innovativ, dass er als Erster einen vollautomatischen Melkautomaten eingesetzt hat." Vor über 100 Jahren seien die Menschen besonders skeptisch gewesen und die Kollegen des Vorfahren hätten gemutmaßt, die Milch werde dadurch sauer. Die Zeit habe ihm allerdings recht gegeben. Auch Ercks Mutter Gudrun freut sich über den "neuen Mitarbeiter": "Bringt ‚Otto‘ das Essen und tragen Mitarbeiter zusätzlich noch Teller, so ist es auch kein Problem, großen Gruppen zügig die Bestellungen zu bringen, sodass alle gleichzeitig essen können."

Schon jetzt sei "Otto" eine kleine Attraktion. "Wir haben inzwischen auch Gäste, die noch nie bei uns waren und kommen, weil sie ihn sehen wollten. Und einige fragen uns, humorvoll, wie es ‚denn eigentlich Otto so geht."

Wichtig sei Erck bei Innovationen, stets Augenmaß zu behalten: "Wir haben in vielen Bereichen mehrere Vorgänge digitalisiert, so auch beim Hotelbetrieb. Hotelgäste, die auf Geschäftsreise sind, kommen manchmal sehr spät am Abend oder mitten in der Nacht. Dann checken sie gern elektronisch per Handy ein, weil dies unabhängig von der Besetzung der Rezeption geht."

Wer die digitalen Möglichkeiten, aus welchem Grund auch immer, nicht nutzen wolle oder könne, habe jederzeit die Möglichkeit "Variante B" zu nutzen. Denn Papierformulare gebe es natürlich weiterhin.