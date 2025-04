Karlsruhe/Heidelberg. (frepa) Gute Nerven sind gefragt: Die Fahrt in den Osterurlaub könnte bereits zum Ferienstart ins Stocken geraten – insbesondere auf den Strecken in Richtung Süden. Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) Nordbaden rechnet schon an diesem Wochenende mit den ersten größeren Staus.

Wie in den vergangenen Jahren startet mit den Osterferien die erste große Reisewelle des Jahres. Der ADAC in Karlsruhe erwartet am Wochenende vor Ostern viel Verkehr auf den Straßen. Besonders staugefährdet sind die A 5 und A 6 am Walldorfer Kreuz, die A 6 und A 81 am Weinsberger Kreuz sowie das Dreieck Karlsruhe und die Überleitung zur A 65 bei Karlsruhe/Rheinbrücke.

Gerade an diesem Samstag rechnet ADAC-Sprecherin Alexa Sinz in Richtung Süden mit hohem Verkehrsaufkommen: "Den stärksten Tag sehen wir aber im Gründonnerstag, weil dort zum Berufsverkehr sowie zum Lkw- und Reiseverkehr auch noch die Kurzurlauber stoßen", warnt sie. Am Osterwochenende selbst werde sich die Lage eher entspannen. Schon am Karfreitag erwartet Sinz aufgrund eines Feiertagsfahrverbots für Lastwagen und weniger Berufspendlern auf den Straßen weniger Verkehr.

Problematisch könnte höchstens noch der Karsamstag wegen des sogenannten "Bettenwechsels" in den Feriengebieten werden. Der Ostersonntag wird laut ADAC wohl der Tag mit der geringsten Staugefahr. Dagegen rechnet Sinz am Ostermontag mit enormem Rückreiseverkehr. Eine starke Beeinträchtigung durch Baustellen gibt es bei Pforzheim durch die sogenannte Enztalquerung. Wer also aus der Rhein-Neckar-Region in Richtung Bayern, Bodensee oder Alpen unterwegs ist, fährt besser über das Weinsberger Kreuz und meidet die Autobahn A 5.

Viel Geduld wird den Autofahrern auch bei der Alpenüberquerung abverlangt. Aufgrund der Baustellen am Brenner sowie den Sperrungen des Reschen- und des Gotthardpasses empfiehlt der ADAC den Reisenden, mehr Zeit einzuplanen. Um Staus zu vermeiden, raten die Verkehrsexperten zudem, möglichst früh loszufahren. So ließen sich laut Sinz Stoßzeiten mit Reisenden aus anderen Bundesländern vermeiden. Es lohne sich auch, eine Alternativroute bereitzuhalten. Wer vor hat, in die Alpenregion zu reisen, solle auf gute Winterreifen achten und genügend Wischwasser mitnehmen.

Info: Weitere Informationen und Tipps zum Thema Reiseverkehr und Routenplanung gibt es im Internet unter adac.de/nordbaden.