Von Christoph Moll

Neckargemünd/Heidelberg. Ein "Maler" auf der Alten Brücke, der ein Bild vom Heidelberger Schloss kritzelt, ein imaginärer Hund an einer Leine und ein "Fahrkartenkontrolleur" auf einer Rolltreppe: Der Spaßgruppe "Try this at home" – zu Deutsch: "Probiere es zu Hause aus" – sind schon einige Videos gelungen, die im Internet hunderttausendfach aufgerufen