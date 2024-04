Meckesheim/Neckargemünd. (RNZ) Ein Erdrutsch hat dafür gesorgt, dass es seit Sonntag zwischen Neckargemünd und Meckesheim zu Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr der DB Regio AG auf den Linien S5/S51 und RE5 kommt. Das meldet die Deutsche Bahn am Montag.

Das Streckengleis Meckesheim-Neckargemünd sei demnach gesperrt, das Streckengleis Neckargemünd-Meckesheim befahrbar. Die Züge fahren daher im eingleisigen Betrieb zwischen Meckesheim und Neckargemünd.

Deswegen entfallen in Richtung Meckesheim-Neckargemünd die Zwischenhalte Mauer, Reilsheim und Bammental. In Richtung Neckargemünd-Meckesheim käuft der Betrieb regulär. Außerdem kommt es zu weiteren Ausfällen einzelner Züge in der Hauptverkehrszeit.

Als Ersatz sei ein Busnotverkehr mit vier Bussen zwischen Meckesheim und Neckargemünd eingerichtet. Reisende können sich über Ihre Verbindungen im DB Navigator und auf der Bahn-Homepage informieren. Dort sind die Halt- und Fahrtausfälle jeweils einsehbar.

Die Einschränkungen bleiben noch bis voraussichtlich Ende der Woche bestehen, schreibt die Bahn.