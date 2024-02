Meckesheim. (bmi) Eigentlich ist eine Zahnbürste ja im Einsatz für die Gesundheit – in diesem Fall wurde sie zur Gefahr für Menschen. Die Ladestation einer elektrischen Zahnbürste hat sich in der Nacht auf Montag in einem Einfamilienhaus in der Straße "Unterer Rainbrunnen" entzündet. Es knallte, brannte und rauchte. Glück im Unglück: Die vierköpfige Familie mit zwei Kleinkindern wurde zwar durch den Lärm geweckt, konnte so aber das Feuer rasch selbstständig löschen und blieb unverletzt.

"Beim Laden der Zahnbürste ist wohl die entsprechende Ladestation ,hochgegangen’", berichtete Meckesheims Feuerwehrkommandant René Faul auf Nachfrage. Die gegen 2 Uhr alarmierten Einsatzkräfte fanden vor Ort ein "verrauchtes Badezimmer" vor.

Die Bewohner hatten den Brand schnell unter Kontrolle gebracht sowie das Gerät von der Steckdose getrennt. Somit galt es für die Feuerwehr noch, die Brandstelle per Wärmebildkamera zu kontrollieren sowie das Zimmer zu belüften.

"Ladegeräte sind allgemein gefährlich und für den einen oder anderen Brand verantwortlich", meint Faul. Gerade Lithium-Ionen-Akkus kommen heutzutage beinahe überall vor: in Smartphones, Musikboxen, Spielzeugen, Laptops oder eben auch Zahnbürsten. Ihre hohe Energiedichte wird im Fall eines Defektes zu einem Brandrisiko mit weit höherer Intensität, oft mit teils heftigen Flammen.

Faul empfiehlt daher, Ladevorgänge niemals unbeaufsichtigt – also in Abwesenheit oder während des Schlafes – zu lassen. "Wir machen daheim vor dem Rausgehen immer alles aus, lassen Geräte niemals auf ,Standby’ oder Mehrfachsteckdosen an", rät der Feuerwehrkommandant. Zudem sollte beim Kauf von Elektrogeräten und Steckdosen auf Prüfsiegel wie etwa CE, VDE, oder GS geachtet werden.