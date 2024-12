Von Sabrina Lehr

Meckesheim. In weniger als einer Woche ist Weihnachten. Dann kommen Familien zusammen, dann wird gemeinsam gegessen und gefeiert. Und dann sind – zumindest gemessen an den Erfahrungen der vergangenen Jahre – die Kirchen voll. Zum Heiligabend strömen erfahrungsgemäß auch Menschen in die Gotteshäuser, die dort sonst nicht zu finden sind. Dafür sorgen