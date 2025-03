Von Christiane Barth

Meckesheim. Ein Blick durch das Teleskop, ein Staunen in den Gesichtern: Die teilweise Sonnenfinsternis wurde in der Volkssternwarte Meckesheim am Samstag zu einem besonderen Ereignis, das so selbst im Mannheimer Planetarium nicht möglich war.

Etliche Besucher in Meckesheim nutzten die Gelegenheit, um das seltene Naturschauspiel unter