Meckesheim. (IAH) In der Mitgliederversammlung des Vereins Sängereinheit 1863 wurde deutlich, welch große Einschnitte die Corona-Zeit in dem Traditionsverein hinterlassen hat. Schon vor 2020 hatte die Altersstruktur des Gesangvereins Anlass zur Sorge gegeben; nun verschärfte die Zahl von Sterbefällen und altersbedingten Rückzügen aus dem aktiven Singen die Situation. Bei einer Totenehrung in

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 1,99€ weiter Alle Abo-Angebote