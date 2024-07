Meckesheim. (bmi) Es soll also eine Straßenunterführung sein. So sollen die Bahnübergänge von Oberhofstraße/Kreisstraße K4178 und Bahnhofstraße ersetzt werden – und Staus an den Schranken Vergangenheit sein. Zumindest in weiter Zukunft. Denn über einen Zeitplan hat die Gesprächsrunde am Donnerstag nicht beschieden.

Aber über die Lösung: Die Unterführung ist gemeinsame Vorzugsvariante