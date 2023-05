Meckesheim. (lesa) Sprichwörtlich ist es die Polizei, die als "Freund und Helfer" fungiert – am Montagmorgen war es aber auch die Feuerwehr, die einem Traktorfahrer aus seiner misslichen Lage geholfen hat. Dessen Traktor fand die Feuerwehr nach ihrer Alarmierung nämlich auf dem Seitenstreifen der Bundesstraße B45 stehend – ohne einen Reifen. Dieser wiederum lag im angrenzenden Feld. "Er ist während der Fahrt abgefallen", sagte Meckesheims Feuerwehrkommandant René Faul. Der Besatzung des Treckers ging es gut – was Faul als "Glück im Unglück" wertet.

Zunächst nämlich hatten ein Zeuge und die Leitstelle Schlimmeres befürchtet. "Die Meldung war, dass der Traktor sich überschlagen hätte und es war nicht klar, ob sich jemand verletzt hat", so Faul, dessen Wehr mit zehn Einsatzkräften vor Ort war. Doch niemand war verletzt oder eingeklemmt, sodass nur die Sicherung der Unfallstelle blieb – und praktische Hilfe für den Fahrer. "Wir hatten einen Wagenheber dabei und haben geholfen, den Traktor aufzubocken", so Faul. So konnte das abgefallene Rad montiert und der Traktor von der Polizei zur nächsten Werkstatt eskortiert werden.