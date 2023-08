Meckesheim. (lew) Bei einem leer stehenden und baufälligen Haus in der Hirschgasse ist es bereits Ende vergangener Woche zu einem Teileinsturz gekommen. Bürgermeister Maik Brandt teilte diese Information am späten Freitagabend über das soziale Netzwerk Facebook mit.

Mitarbeiter des örtlichen Bauhofs seien "innerhalb weniger Minuten" vor Ort gewesen, um in Abstimmung mit der ebenfalls anwesenden Polizei eine Straßensperrung zu übernehmen. Das Baurechtsamt des Landkreises war laut Brandt von Seiten der Gemeinde schon im Vorfeld über den Zustand des Gebäudes verständigt worden.

Erst kürzlich seien "erste Schritte" eingeleitet worden. Er selbst habe sich am Freitag vor Ort vom "sich weiter verschlechterten Zustand des Gebäudes" überzeugen können. Die Sperrung betreffe die Hirschgasse und die Bergstraße. Am Montag will das Baurechtsamt über das weitere Vorgehen entscheiden.