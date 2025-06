Meckesheim. (IAH) Heiß war es am vergangenen Samstag-Nachmittag im Industriegebiet. Noch viel heißer und gefährlicher wäre es auf dem weiten, offenen Firmengelände gewesen, wenn die dort gelagerten Säcke mit Kunststoffgranulat wirklich gebrannt hätten. Dieses Szenario hatte die Freiwillige Feuerwehr für ihre Hauptübung angenommen und trainierte vor Ort, wie sie eine solche Gefahrensituation angehen würde.

"Eben kommen sie", hieß es kurz nach 14 Uhr unter den Zuschauern, die sich bereits in der Polyfinstraße eingefunden hatten. Sie hörten die Martinshörner der anrückenden Feuerwehr. Die Fahrzeuge kamen über die Brücke von der Bundesstraße. Der Einsatzleitwagen fuhr zügig auf der Industriestraße vor und stoppte gegenüber dem geöffneten Hoftor. Die großen Fahrzeuge hielten am Ortsschild an. Sie warteten, bis die Einsatzleitung die Lage erkundet hatte und Weisungen erteilte. Dann erst rückten sie vor. Die Mannschaft eines Löschfahrzeugs baute vom Hydranten in der Industriestraße die Wasserversorgung auf. Die Drehleiter und das Hilfeleistungsfahrzeug bezogen Stellung im Hof und bereiteten den Löschangriff vor. Atemschutzträger machten sich bereit. Bald waren die beiden verletzten Personen gefunden, die das Übungskonzept vorsah. Zu ihnen machten sich das Helfer-vor-Ort-Team und der Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes von dem inzwischen ebenfalls eingetroffen Krankenwagen auf den Weg. Sie bauten im Schatten der Produktionshalle eine Behandlungsstelle auf.

Mit Hochdruck verlegten die Feuerwehrleute die Schläuche. Schnell hieß es "Wasser marsch!". Kräftig schoss der Wasserstrahl aus der Kanzel der hoch ausgefahrenen Drehleiter auf den Brandherd. Auch vom Boden aus wurde das löschende Nass auf die unzähligen Big-Packs in Freien und auf die beiden zeltartigen Leichtbauhallen gerichtet. Von der Polyfinstraße aus hatte die Feuerwehrabteilung Mönchzell im rückwärtigen Bereich eine weitere Riegelstellung aufgebaut und griff von dort an.

Ein kühler Nässehauch des starken Wasserstrahls war bis zu den Zuschauern spürbar. Unter ihnen stand Andreas Bissinger und beobachtete das Geschehen. Er ist Produktionsleiter der Firma, auf deren Gelände die Übung stattfand. Zwar sei das Polyethylen basierte Rohstoffgranulat, aus dem hier Abdichtungsfolien für Dächer gefertigt werden, schwer entzündlich, teilte er mit. Doch sei man gerne auf den Vorschlag der örtlichen Feuerwehr eingegangen, die alljährliche Hauptübung hier durchzuführen. In einer realistischen Situation wäre zusätzlich noch die Feuerwehr Mauer angefordert worden.

Nach einer knappen halben Stunde hieß es "Feuer schwarz". Der Einsatz unter der sengenden Sonne war sehr anstrengend für die Einsatzkräfte. Die Männer und Frauen waren froh, die schweren Einsatzjacken abzulegen, als sie auf der Straße zur Abschlussbesprechung zusammenkamen. Einsatzleiter Alexander Ries fasste den Ablauf der Aktion anhand einer Planzeichnung zusammen. Er berichtete, dass 36 Kräfte aus beiden Feuerwehr-Abteilungen und vom DRK am Einsatz beteiligt waren. Aus Sicht des stellvertretenden Kreisbrandmeisters Christian Römmer gab es nur wenige kritische Anmerkungen.

Meckesheims Bürgermeister Maik Brandt lobte die gut funktionierende Wehr und dankte für ihren Einsatz. Es habe sich hier um eine Örtlichkeit gehandelt, über die kürzlich in der zurückliegenden Gemeinderatssitzung gesprochen worden sei. Für die Rettungskräfte der Verletzten sei es eine wirklichkeitsnahe Übung gewesen, sagte Ortsvereinsarzt Marlon Rutsch. Das Team habe bei dieser Gelegenheit wieder Erfahrungen sammeln können.