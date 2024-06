Meckesheim. (lew) Es sind teils deutliche Worte, mit welchen mehrere Anwohner der Hirschgasse den dortigen Zustand anprangern, nachdem ein Teil des Anwesens Hirschgasse 8 im August 2023 eingestürzt war. Absperrungen führen seitdem zu erheblichen Einschränkungen für die direkten Anwohner (siehe weiterer Artikel). Auf Nachfrage der RNZ erklärte Moos, bis jetzt sei erst eine Anwohner-Familie auf ihn zugekommen, die ihm "politisch nicht wohlgesonnen" sei. Jürgen Köttig ist Fraktionsvorsitzender der Bürgergemeinschaft für Meckesheim und Mönchzeller (MuM).

Über die Vorwürfe der Anwohner zeigte sich Moos erstaunt. Dass der teileingestürzte Gebäudeanbau weiter verfalle, sei eine "durch nichts zu belegende These". Der Anbau sei statisch gesichert, wobei die zwei maroden Seitenwände ohnehin noch im Jahr 2024 entfernt werden müssten. "An der relevanteren Vorderseite ist alles stabil, wovon ich mich regelmäßig auch mit Hilfe von Fotos im eigenen Interesse vergewissere", betont Moos. Dass hier seit Monaten nichts mehr passiert sei, bezeichnet der Eigentümer ebenfalls als "nicht zutreffend". Im Hintergrund sei einiges gelaufen.

Tatsächlich habe es aber einige Hindernisse gegeben: Teilweise habe die Witterung mit Regen und Sturm keine Weiterarbeit zugelassen und zudem habe auch der benötigte Steiger mehrere Monate nicht zur Verfügung gestanden. Eine zwischenzeitlich erwogene Rückabwicklung der Besitzübertragung aufgrund von finanziellen Nachforderungen aus dem Umfeld des Vorbesitzers sei inzwischen vom Tisch. Auch dies habe aber "die weiteren Planungen und Arbeiten logischerweise für ein paar Wochen gehemmt", so Moos.

Die seit Monaten bestehende Straßensperrung halte er im Übrigen "von Anfang an für ein gänzlich überzogenes Unding". Die Gefahr für spielende Kinder könne er "nicht nachvollziehen, da seit dem Beginn meiner Arbeiten vor einem Dreivierteljahr keinerlei Ziegelreste oder ähnliches mehr auf der Straße lagen". Moos betont: "Ich bin als rücksichtsvoller und gesprächsoffener Mensch bekannt". So halte er auch Kontakt zu verschiedenen Anwohnern, wenn er in der Hirschgasse vor Ort sei. "Nach meiner Wahrnehmung ist die überwiegende Anzahl dieser Anwohner dankbar, was alles in kürzester Zeit geschehen ist." Sie würden auch verstehen, "dass ich neben meiner eigenen Mühle zur Zeit durchaus andere Prioritäten setzen muss".