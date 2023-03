Meckesheim-Mönchzell. (luw) Im Zuge der Erneuerung der Mönchzeller Hauptstraße wird am morgigen Mittwoch in Teilen von Haupt- und Friedhofstraße die Wasserversorgung unterbrochen. Wie die Gemeindeverwaltung am heutigen Dienstag mitteilte, gilt dies von 8 bis 16 Uhr.

Die betroffenen Haushalte seien bereits per Post über die Einschränkung informiert worden, wie Daniel Wolf vom Bauhof auf RNZ-Nachfrage berichtet. Demnach geht es um sämtliche Anwohner in der Hauptstraße ab der Einmündung der Mühlstraße in Richtung Lobenfeld sowie in der Friedhofstraße ab dem Friedhofsparkplatz in Richtung Hauptstraße.

Weil der Kanal im Erdreich der Hauptstraße erneuert wird, muss laut Wolf auch die daneben verlaufende Frischwasserleitung gekappt werden. Im genannten Zeitraum wird eine "Notwasserversorgung" aufgebaut, die überirdisch entlang des Gehwegs verläuft. Die Gemeindeverwaltung bittet Betroffene, sich für den heutigen Mittwoch einen Wasservorrat bereitzustellen.