Meckesheim. (luw) Ist da die Klimaanlage schon an einem der ersten sommerlichen Tage des Jahres in den Streik getreten? Jedenfalls ist die Feuerwehr am Mittwoch zu einem Firmengebäude im "Bemannsbruch" ausgerückt, weil im dortigen Serverraum ein "starker Temperaturanstieg" festgestellt wurde.

Wie die Einsatzkräfte mitteilten, kontrollierten sie nach dem Alarm um 8.36 Uhr den Raum unter Atemschutz und mit der Wärmebildkamera. Ein Feuer war aber nicht ersichtlich. Wie Kommandant René Faul auf Nachfrage erklärte, hatte sich der Raum mit den rund um die Uhr laufenden Geräten wohl wegen eines Ausfalls der Klimaanlage aufgeheizt.

Mit einem Drucklüfter wurde der Raum heruntergekühlt. Die Klimaanlage wurde wieder eingeschaltet und per Drehleiter wurde kontrolliert, ob das auf dem Gebäudedach befindliche Gerät funktioniert.