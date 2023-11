Meckesheim. (lew) Geht Bürgermeister Maik Brandt 2024 in eine zweite Amtszeit? Tritt er überhaupt noch einmal an? Welche anderen Kandidaten wird es geben? All das sind Fragen, die im Moment noch offen sind. Fest steht hingegen seit der jüngsten Gemeinderatssitzung, dass die Wahl zum Bürgermeister am 7. Juli über die Bühne gehen wird. Ein möglicher zweiter Wahlgang würde dann am 21. Juli stattfinden.

War es bereits ein Fingerzeig, dass sich Brandt beim Tagesordnungspunkt der Terminfestlegung für befangen erklärte? Gegenüber der RNZ hatte der amtierende Bürgermeister unlängst angekündigt, erst zum Jahreswechsel bekannt geben zu wollen, ob er für weitere acht Jahre zur Verfügung steht. Weitere befangene Gemeinderatsmitglieder gab es indes nicht. Sollte jemand aus den Reihen des Gremiums mit dem höchsten Amt der Gemeinde liebäugeln, scheint er oder sie das zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht öffentlich kundtun zu wollen.

Anstelle von Brandt übernahm Inge Hanselmann (CDU) als erste Bürgermeisterstellvertreterin die Moderation des Tagesordnungspunktes. Sie merkte einleitend an, dass Brandts Amtszeit am 30. September 2024 ende, nachdem dieser am 1. Oktober 2016 seinen Dienst als Nachfolger von Hans-Jürgen Moos (2000 bis 2016) angetreten hatte, der wiederum seit 2019 für die SPD im Gemeinderat sitzt. Laut Gemeindeordnung gelte für die Wahl des Bürgermeisters, dass diese frühestens drei Monate und spätestens einen Monat vor Freiwerden der Stelle durchgeführt werden muss, erklärte Hanselmann. Spätestens zwei Monate vor dem Wahltag muss die Stelle öffentlich ausgeschrieben werden.

Bürgermeister Maik Brandt. Foto: Lewe

Ein für Hanselmann wichtiges Kriterium war das Ausklammern der Sommerferien für die Bürgermeisterwahl. Da 2024 die Sommerferien vom 25. Juli bis 7. September terminiert sind, schlug die Bürgermeister-Stellvertreterin für die Wahl jenen eingangs erwähnten 7. Juli vor. Dieses Datum war zuvor von der Verwaltung als das am besten geeignete herausgedeutet worden. Der Gemeinderat stimmte dieser Empfehlung einstimmig zu. Hans-Jürgen Moos (SPD) kritisierte allerdings den "hohen Verwaltungsaufwand" angesichts der Tatsache, dass bereits am 9. Juni die Kommunal- und Europawahl stattfindet. Letzteres bezeichnete Hanselmann übrigens als ein "seltenes Ereignis", das nur alle 40 Jahre vorkomme: Die Kommunal- und Europawahl findet alle fünf Jahre statt, die des Bürgermeisters alle acht Jahre.

Die Ausschreibung soll nach dem Willen des Gemeinderats am 3. Mai erfolgen. Damit beginnt die Bewerbungsfrist am 4. Mai und endet am 10. Juni. Zwischen dem 10. Juni und dem 7. Juli dürfte es mindestens eine öffentliche Veranstaltung der Gemeinde geben, bei der sich der oder die Bewerber(innen) den Wählern vorstellen können.

Auf Nachfrage von Gunter Dörzbach (CDU) stellte Hanselmann klar, dass in einem möglichen zweiten Wahlgang nur noch die beiden Erstplatzierten in einer Stichwahl gegeneinander antreten. In diesem Punkt wurde das Wahlrecht kürzlich angepasst. Die Möglichkeit, sich erst nach dem ersten Wahlgang zu bewerben, gebe es somit nicht mehr. Mit einer Ausnahme – nämlich dann, wenn es sich bei einem der Erstplatzierten um eine Person handelt, die gar nicht auf dem Wahlzettel stand ...

Bezüglich der Wahlausschüsse – auch für die Europa- und Kommunalwahl – hat nun jede Ratsfraktion noch bis zum 27. November Zeit, der Verwaltung mindestens drei wahlberechtigte Personen vorzuschlagen. Der Gemeinderat einigte sich darauf, dass die Wahl der Vorsitzenden, der Beisitzer und ihrer Stellvertreter in der Sitzung im Dezember erfolgen soll.