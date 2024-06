Von Sabrina Lehr

Leimen/Mauer. Der 11. Juni markiert eine Zeitenwende in Leimen. Mit Anbruch dieses Dienstags ist ein neuer Mann Chef im Rathaus der Stadt. Aber kein Unbekannter in der Region. John Ehret war zuletzt zwölf Jahre lang Bürgermeister im benachbarten Mauer, ehe er am 24. März schon im ersten Wahlgang mit 63,8 Prozent das Rennen um die Nachfolge von Hans D.