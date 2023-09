Mauer/Eppelheim. (luw/fhs) Seit dem schweren Unwetter vor zwei Wochen gehörte Erich Noller in Mauer zu den Vodafone-Kunden, die seither ohne Internet und Festnetztelefonie sind. Wiederholt hat er sich der langwierigen Schadensmeldungsprozedur unterzogen, bei der man allzu leicht "abgewimmelt" werde: Mehrfach hieß es, der Techniker sei unterwegs – bis dann kurz nach einer Anfrage der RNZ beim zuständigen Vodafone-Vertragspartner "Solutions 30" tatsächlich ein Handwerker vor Nollers Tür in der Schillerstraße stand. Bei ihm funktionierten nun die Verbindungen wieder – bei anderen Anwohnern in der nahen Scheffelstraße und der "Sandklinge" jedoch nicht. Derweil war auf Anfrage von einem Vodafone-Sprecher zu erfahren, dass eine auch in Eppelheim schon länger andauernde Störung nicht auf das Unternehmen selbst zurückgehe.

Die wiederholt auftretenden Beschwerden – zuletzt etwa in der Eppelheimer Bürgermeister-Jäger-Straße – gehören zum Alltag bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg in Stuttgart. Dies berichtet deren Rechtsberater Erich Nolte auf Anfrage. Genaue Zahlen könne er nicht nennen, aber "es sind wirklich viele Fälle, quer durch alle Anbieter".

In der Regel rate die Verbraucherzentrale, in jedem Einzelfall zu beachten, dass auch der Verbraucher eine gewisse Mitwirkungspflicht habe: Man muss dem Anbieter den Schaden melden und ihm Gelegenheit geben, diesen zu beheben. Man sollte dann ein paar Tage warten, dann erneut schreiben und eine Frist von 14 bis 21 Tagen setzen. Erst im Anschluss an diese Frist könne man eine fristlose Kündigung betreiben, "wenn Sie denn überhaupt eine Alternative vor Ort haben".

Jedoch erklärte nun Vodafone-Sprecher Volker Petendorf mit Blick auf die Eppelheimer Störung: "Hier handelte es sich nicht um eine Netzstörung im Verantwortungsbereich von Vodafone. Stattdessen hatte ein Kabelkunde unbewusst das Internet seiner Nachbarn zeitweise lahmgelegt, weil er eine Störquelle in Betrieb hatte." Diese sei am Mittwoch, 6. September, "aufgespürt und unschädlich gemacht" worden.

Gute Nachrichten gibt es laut Vodafone aber immer noch nicht für alle betroffenen Mauermer. Nachdem eingangs erwähnter Erich Noller bereits Hilfe bekommen hatte, fragte die RNZ nach dem Stand der Reparaturen für die Kunden in den umliegenden Straßen. Demnach sei ebenfalls am Mittwoch eine Hausanlage in der "Sandklinge" repariert worden.

Schlechter sieht es derweil für mindestens vier Haushalte in der Scheffelstraße aus: "Möglicherweise muss hier eine komplett neue Zufuhrstrecke zu diesen Kunden gebaut werden – vergleichbar dem Neuanschluss in einer Neubausiedlung", so Petendorf: "Wenn sich dieses bewahrheitet, kann das eine langwierige Sache werden."