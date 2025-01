Mauer. (fhs) "Die Leitung ist in die Jahre gekommen gewesen", gibt Bürgermeister Heiko Braun als mutmaßliche Ursache für den Wasserrohrbruch an.

Am Sonntag hatte dieser zu einer Überschwemmung des Kellerbodens in Mauers Norbert-Preiß-Grundschule geführt. Die Zuleitung führt über den Schulhof; an der Schadstelle drückte Wasser nach oben und floss über den Kellertreppenabgang ins Untergeschoss, aus dem die Feuerwehr dann das Wasser abpumpte.

Am Dienstag wurde die defekte Leitung repariert, sodass die Wasserversorgung der Schule zum Schulstart heute wieder gewährleistet ist.

Die Höhe des Schadens sei noch nicht bezifferbar, er sei aber vergleichsweise gering. Weil der Schulhof ohnehin erneuert werden soll, wurde vorerst nur die Schadstelle repariert, so Braun.