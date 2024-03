Mauer. (bmi) Ein Kaminbrand in der Gartenstraße hat die Feuerwehren aus Mauer und Meckesheim am Dienstagnachmittag auf den Plan gerufen. Sie rückten um 15.22 Uhr mit insgesamt vier Fahrzeugen samt Drehleiter in den Ortsteil "Übersee" aus.

"Während die ersten Kräfte zur Erkundung in das Gebäude vorgingen, rüstete sich ein Trupp mit Atemschutz für den Innenangriff aus", heißt es im Einsatzbericht der Mauermer Wehr. Ein weiterer Trupp brachte sich unter Atemschutz ebenso in Stellung wie zeitgleich alarmierte Drehleiter aus Meckesheim.

In der Luft schwebend, reinigten die Einsatzkräfte mit Schornsteinfeger-Werkzeug aus dem Drehleiterkorb heraus das Kaminrohr. Gleichzeitig entfernte ein zweiter Trupp das Brandgut aus dem Kamin über die Revisionsklappe und löschte es im Freien ab. An- und abschließend überprüfte ein Schornsteinfeger die Lage. Nach dessen grünem Licht erfolgten der Rückbau und die Übergabe an die Eigentümer.