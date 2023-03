Von Max Rieser und Micha Hörnle

Schriesheim. Das Ponyreiten auf dem Mathaisemarkt-Rummel ist schon länger ein Zankapfel: Ist es Tierquälerei, die Tiere in einer Manege im Kreis laufen zu lassen oder ein kindgerechtes Unterhaltungsangebot mit Traditionscharakter? Der Markt- und Kulturausschuss entschied sich in seiner Sitzung Ende November mehrheitlich für den "Reitpalast", der jetzt auf dem Festplatz steht.

Doch die kritischen Stimmen blieben nicht aus, und auch die RNZ erreichten etliche E-Mails und Anrufe von Personen, die die Ponys lieber auf der Wiese als auf dem Festplatz sehen würden: Günther Ewald beispielsweise fragte Bürgermeister Christoph Oeldorf per E-Mail: "Warum lassen Sie Tierquälerei zu? Die Ponys finden es sicherlich nicht lustig." Katja Schöne, ebenfalls aus Schriesheim, forderte die RNZ auf: "Bitte nehmen Sie sich dieses Themas an! Das Rathaus ignoriert seit Jahren den Appell der Tierschützer!"

Vor acht Jahren, 2015, hatte es sogar mal am zweiten Mathaisemarkt-Samstag in der Talstraße eine Demonstration gegen das Ponyreiten gegeben. So etwas lehnt Schöne heute ab: "Medienwirksame Aktionen des Protestes vor Ort haben erfahrungsgemäß nur eine kurze Wirkung. Wir wollen den Veranstalter des Mathaisemarktes dazu bewegen, dieses ,Fahrgeschäft’ nicht mehr auf den Platz zu lassen. Wenn das dann deutschlandweit Schule macht, müssen die Betreiber zwangsläufig ein neues Geschäftsmodell konzipieren."

Grund genug also für einen Besuch vor Ort: Der Anblick der fünf kleinen Pferde, die eng hintereinander geführt werden, ist vielleicht nicht für jeden schön; doch macht keines der Tiere einen unterernährten, verwahrlosten oder verletzten Eindruck.

Betreiber des "Reitpalastes" ist Stefan Bügler, und er reagiert beim spontanen Besuch der RNZ an seinem Stand erst mal skeptisch: "Am liebsten würde ich nichts dazu sagen, denn es wird einem immer anders ausgelegt, und dann werden wir im Internet wieder beschimpft."

Dann taut er aber doch auf und verweist vor allem darauf, dass sein Betrieb regelmäßig kontrolliert werde: "Wir hatten unangemeldeten Besuch vom Veterinäramt, auch das Ordnungsamt der Stadt war schon da." Zu beanstanden gab es nichts. Diese Kontrollen seien normal und würden wahrscheinlich gegen Ende des Mathaisemarkts sogar wiederholt.