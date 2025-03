Von Micha Hörnle

Man hat die Qual der Wahl, wenn man mal nicht im Festzelt feiern will – vor allem an den beiden Mathaisemarkt-Wochenenden. Wobei das Weingut Wehweck (Talstraße 2) durchgängig Programm macht: Täglich treten in der Kelterhalle die "Zwei Spitzbuam" auf, jeweils freitags und samstags ab 20 Uhr im Keller die "Bongaz-Show", sonntags, montags und dienstags spielen hier DJs (Eintritt frei).

Ebenfalls bei freiem Eintritt spielt im Zehntkeller am Samstag, 8. März, die bekannte Partyband "Gonzo’s Jam"; am Freitag und Samstag, 14. und 15. März, legen hier die DJs Jonas Böhm und Minimi auf (jeweils ab 20 Uhr).

Kostenlos ist in "Majers Weinscheuer" (Bismarckstraße 40) am Freitag, 7. März, eine "Opening-Party" mit dem DJ-Trio "Tribus" (ab 18.30 Uhr). Am Samstag, 8. März, sowie am Samstag und Sonntag, 14. und 15. März, spielt hier jeweils ab 18.30 Uhr die bewährte Partyband "Who2Ladies". Allerdings kostet dann der Eintritt zwölf Euro (Konzerte am 8. und 15. März ausverkauft).

Im Saal des Traditionslokals "Zum Goldenen Hirsch" (Heidelberger Straße 3) gibt es zwei Livekonzerte: am Samstag, 8. März, mit der Rock- und Popband "Crush". Eine Woche drauf, am Samstag, 15. März, kommt die Cover-Band "Mo-Ka", die bereits im letzten Jahr gastierte. Der Einlass ist jeweils ab 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

Am Samstag, 8. März, spielt im Bistro "Aubergin" (Heidelberger Straße 32 C) ab 19 Uhr die Schriesheimer Band "Britkrauts" live und (Eintritt frei). Damit hat Schriesheim, zumindest am ersten Mathaisemarkt-Samstag, sogar fünf Straußwirtschaften. hö