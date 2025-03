Von Stefan Hagen

Bei einem gemütlichen Bummel über den Mathaisemarkt darf natürlich auch ein Abstecher zum Krammarkt nicht fehlen. Dort bieten in diesem Jahr insgesamt 37 Händlerinnen und Händler ihre Waren feil. Damit ist die Anzahl der Anbieter höher als 2023, als lediglich 31 Stände registriert wurden.

Die Besucherinnen und Besucher sollten auf jeden Fall jede Menge Zeit mitbringen, denn es gibt wie immer viele interessante und nützliche Dinge zu entdecken. Schon bald wird man gar nicht mehr wissen, wohin man zuerst blicken soll. So kommen Hobbyköchinnen und -köche vor allem in Sachen Zubehör auf ihre Kosten. Sie finden hier Guss-Pfannen, Töpfe, nützliche Küchenhelfer und auch Backformen. An einem anderen Stand gibt es passend dazu Gewürze, Kräuter, Aroma-Öle sowie asiatische Gewürze.

Auch wer Deftiges mag, wird beim Krammarkt fündig werden. Salami, Schinken und andere Wurstspezialitäten warten auf Genießer. Damit man diese Leckereien richtig gut verarbeiten kann, braucht man auch das entsprechende "Werkzeug". Kein Problem: Es werden handgemachte Messer und Schneidebretter angeboten. Und seine eigenen Scheren und Messer kann man gleich noch schärfen lassen. Auch in Sachen Mode wird auf dem Krammarkt einiges geboten. Angeboten werden unter anderem Handtaschen, Gürtel, Hosenträger, Strümpfe, Hüte, Mützen, Damen-, Herren- und Kindermode. Und es gibt noch so viel mehr – man darf sich überraschen lassen ...

Info: Geöffnet ist der Krammarkt samstags von 14 bis 20 Uhr, sonntags von 11 bis 20 Uhr sowie am Montag, Dienstag und Freitag jeweils von 14 bis 20 Uhr.