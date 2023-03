Von Annette Steininger

Schriesheim. Einmal im Piratenschiff auf Schatzsuche gehen, hoch in die Lüfte fliegen oder einfach nur den Bratwurst- und Mandelduft genießen: Ein Bummel über den Rummel beim Mathaisemarkt lohnt sich in vielerlei Hinsicht.

Und die Fahrgeschäfte werden bewusst so ausgesucht, dass es etwas "für den Spaß", für die Jugend, für die Kleinen, aber auch für die ganze Familie und etwas Überdachtes für den Schlechtwetter-Fall gibt, wie Marktmeisterin Ariane Haas-Bruch im Gespräch mit der RNZ erläutert. Herausgekommen ist diesmal ein bunter Mix aus 41 Attraktionen und Essensständen für den Festplatz.

Und das Schriesheimer Fest ist unter den Schaustellern begehrt, für viele ist es die erste Veranstaltung des Jahres: "Für den Mathaisemarkt haben wir wie immer mehr Bewerber als Plätze zur Verfügung", berichtetet Kirstin Fontius vom Ordnungsamt der Stadt.

Allerdings sei es für die Schausteller in der heutigen Zeit schwieriger, einen Markt anzufahren, der weit weg ist, wenn sie im Anschluss keinen anderen in der Nähe oder einen ganz am anderen Ende von Deutschland haben. "Zu kosten- und personalintensiv", nennt Fontius die Gründe. So habe auch "unsere Neuheit dieses Jahr leider absagen müssen".

Die großen Geschäfte seien alle in der Vergangenheit schon mal da gewesen. "Ein besonderes Highlight in Form einer absoluten Neuheit gibt es somit bei den Fahrgeschäften dieses Jahr nicht", sagt Fontius. Dafür sei der Vergnügungspark wieder sehr familienfreundlich gestaltet.

Seit Jahrzehnten dabei ist die Marktmeisterin selbst und hat sogar Kindheitserinnerungen an den Schriesheimer Mathaisemarkt. Ihr Autoscooter "Disco Number 1" gehört zu den Klassikern im Vergnügungspark.

Haas-Bruch freut sich schon riesig auf die Volksfesttage, und auch dass sie wieder ganz normal stattfinden können. Noch heute erinnert sie sich mit Schrecken an den coronabedingten Abbruch des Mathaisemarkts 2020: "Auf dem Platz herrschte eine Totenstille." Und die Folgezeit war nicht leicht für die Schausteller.

Auch aktuell haben sie mit einigen Problemen zu kämpfen, mit Personalknappheit, mit den teuren Diesel-Preisen, aber auch mit anderen gestiegenen Energiekosten. Haas-Bruch hat schon im vergangenen Jahr ihre Preise leicht anheben ...