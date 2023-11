Mannheim. (pol/mün) Spirituosen im Gesamtwert von fast 2.000 Euro stahlen Einbrecher in der Nacht zu Dienstag aus einem Getränkemarkt. Laut Polizei müssen sie zwischen 3.55 Uhr und 6.30 Uhr in dem Anwesen in der Waldstraße zugeschlagen haben.

Über eine verschlossene Tür verschafften sie sich mit Gewalt Zutritt und nahmen den Schnaps an sich. Die Videoaufzeichnung aus dem Geschäft wurden gesichert und werden derzeit durch die Ermittler und Ermittlerinnen ausgewertet.

Ort des Geschehens

Hinweise nimmt der Polizeiposten Mannheim-Waldhof unter der Rufnummer 0621/762540 entgegen.