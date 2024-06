Malsch/Malschenberg. (RNZ) Der Geh- und Radweg entlang der Bundesstraße B3 zwischen Malsch und Malschenberg wird erneuert: Daher wird er ab der kommenden Woche gesperrt. Das geht aus einer Mitteilung des Regierungspräsidiums Karlsruhe hervor.

Betroffen ist der Bereich nahe Ziegelei und Solarpark: von der großen Kreuzung von verlängerter Malscher Hauptstraße/Landesstraße L546 mit der B3 über rund 1,4 Kilometer hinweg in nördlicher Richtung, bis zur Wegekreuzung auf halber Strecke zur Malschenberger Letzenbergstraße.

Der gesperrte Weg und die Umleitungsstrecke. Foto: zg

Die Bauarbeiten sollen am Montag starten und bis voraussichtlich Mitte Juli dauern. In diesen drei Wochen muss der Weg voll gesperrt werden. Radfahrende sowie Fußgängerinnen und Fußgänger werden laut Regierungspräsidium in einem großen Bogen über einen anderen bestehenden Weg umgeleitet. Die Umleitung führt von der Kreuzung von Malschenberger Letzenbergstraße und B3 aus westlich durchs Naturschutzgebiet und über die Gleise hinweg, Richtung Süden zum Gewerbegebiet Rot-Malsch, auf die Straße Am Bahnhof auf Roter Seite, dann auf den Weg entlang der L546 wieder zurück über die Gleise und zur großen Kreuzung von L546 und B3 bei Malsch.

Das Regierungspräsidium teilt weiter mit, dass sich für den Verkehr auf der B3 nur geringe Einschränkungen ergeben, da die Arbeiten überwiegend direkt auf dem betreffenden Geh- und Radweg stattfinden. Die Wegesanierung erfolgt im Rahmen des "Erhaltungsmanagements" und nach den Vorgaben des Verkehrsministeriums für bessere Radwege.