Rauenberg. (GW) Für den Rauenberger Ortsteil Malschenberg steht am kommenden Wochenende das Fest der Feste ins Haus. Die Gemeinde am Fuß des Letzenbergs feiert von Freitag, 8., bis Montag, 11. September, das traditionelle Portugieserfest auf dem Festplatz am unteren Ortseingang. Vereine, Gemeinde und Schule sorgen dafür, dass die hoffentlich aus nah und fern zahlreich erscheinenden Gäste wieder bestens verwöhnt werden. Ein kleiner Vergnügungspark rundet das Ganze ab.

Ein Alleinstellungsmerkmal hat Malschenberg mit seiner Portugieserkönigin. Diesen Titel gibt es sonst nicht in den anderen Weinanbaubereichen. Ortsvorsteher Ludwig Schäffner, der mit seinem Team schon seit Wochen am Festprogramm arbeitet, ist es wieder gelungen, das Amt passend zu besetzen.

Die 22-jährige Gina Keilbach ist eine waschechte Malschenbergerin und in dem Portugieserdorf tief verwurzelt. So musste man sie nicht lange bitten, um das Amt auszuüben. Sie ging in Malschenberg in die Grundschule und machte dann am Heidelberg-College ihre Fachschulreife. Dem schlossen sich ein freiwilliges soziales Jahr beim Sozialpsychiatrischen Hilfsverein (SPHV) in Wiesloch an sowie ein duales Studium der Sozialen Arbeit, das sie beim SPHV sowie in Villingen-Schwenningen absolvieren konnte. Ihren Abschluss plant sie für dieses Jahr, um anschließend beim SPHV in Wiesloch anzufangen.

Mit dem Weinbau ist Gina Keilbach eng verwurzelt. "Schon mein Großvater und mein Vater hatten Weinberge, unter anderem mit Portugiesern, und haben selbst Wein gemacht. Für mich war es immer schön, auch schon als kleines Kind beim Herbsten zu helfen, hier war auch die ganze Familie dabei. Aus Zeitgründen sind die Weinberge im Moment verpachtet", sagt Gina Keilbach, die sich selbst als richtige Malschenbergerin bezeichnet. In ihr Amt eingeführt wird sie am Portugieserfestsamstag, 9. September, um 17 Uhr auf dem Festplatz. Zuvor wird dort die amtierende Portugieserkönigin Anna Lisa verabschiedet.

Los geht es mit dem Portugieserfest bereits am Freitagabend ab 20 Uhr: Dann öffnet das Weindorf seine Pforten. Die Brunnenbergschule und der TSV Malschenberg haben ihre Stände geöffnet, dazu gibt des "Portugieserrock" mit der Cover-Band Fate. Am Samstag werden mit einem kleinen Festzug durch Malschenbergs Straßen die Portugieserhoheiten abgeholt und zum Festplatz begleitet. Treffpunkt dazu ist um 15 Uhr vor der Volksbank in der Letzenbergstraße. Der Festplatz, wo verschiedene Vereine am Samstag, Sonntag und Montag die Bewirtung der Gäste übernehmen, sowie der Vergnügungspark öffnen jeweils um 16 Uhr, und gegen 17 Uhr wird der kleine Festumzug, der von Feuerwehr, Rotem Kreuz, Musikverein und Perkeo begleitet wird, auf dem Festplatz eintreffen.

Zur Eröffnung werden dort Ortsvorsteher Ludwig Schäffner sowie Bürgermeister Peter Seithel ihre Festansprachen halten und der Prolog des Perkeo mit seinem Mundschenk wird sicherlich wieder viel Beachtung finden. Umrahmt wird die Feier vom Musikverein Malschenberg, der Line-Dance-Gruppe des TSV sowie von den Liederkranz-Klangfarben. Anschließend ist dann im Weindorf Geselligkeit angesagt.

Der Sonntag beginnt mit dem Frühschoppen um 11 Uhr, um 11.30 Uhr spielt der Musikverein Malsch auf und ab 12 Uhr laden die Vereine zum Mittagessen ein. Die amtierende Portugieserkönigin wird am Sonntag um 14 Uhr zusammen mit dem Perkeo und dem Fanfarencorps Rauenberg bei der Volksbank abgeholt und zum Festplatz geführt, wo um 14.30 Uhr der Musikverein Rauenberg aufspielt. Anschließend wird Jubel und Trubel im Weindorf herrschen, wo es am Montag ab 11 Uhr mit Schlachtfest und Mittagessen weiter geht. Den ganzen Tag über erfolgt die Bewirtung auf dem Festplatz und zum Ausklang des Portugieserfestes gibt es am Montagabend um 21.30 Uhr ein großes Feuerwerk.