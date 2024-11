Malschenberg. (seb) Über den Feldern und Weinbergen der Region, manchmal auch an Kirchtürmen oder anderen alten Gebäuden, sieht man sie öfter: Turmfalken. Sie sind besonders an der rotbraunen Färbung von Körper und Flügeldecken sofort erkennbar.

Wie dieses Männchen hier, das sich auf der Suche nach Nahrung in Malschenberg zeigte – anders als die Weibchen hat es ein graues Kopfgefieder. Jetzt, da der Winter naht, steht er vor der Entscheidung, ob ein molliges Quartier im Süden nicht verlockender wäre. Andererseits kennt er sein Revier hier gut und damit all die Winkel, in denen Beutetiere wie Mäuse sich verstecken.

Und von denen gibt es offenbar genug hierzulande, sieht man doch auch in der kalten Jahreszeit viele Falken, wie sie ihre Kreise ziehen und dann in den charakteristischen Rüttelflug wechseln, heftig Flügel schlagend in der Luft stehen, mit scharfem Blick das, was sich am Boden bewegt, fixieren, um dann im Sturzflug zuzuschlagen.