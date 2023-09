Malsch/Walldorf. (seb) Wurden in Malsch und Walldorf tatsächlich Giftköder entdeckt? Wurden womöglich Hunde oder andere Haustiere gefährdet? In den sozialen Medien machten in den vergangenen Tagen solche und ähnliche Warnungen die Runde.

Malschs Gemeindeverwaltung hat daher sicherheitshalber eine Warnung herausgegeben. Auf einer Wiese nahe dem Letzenberg-Tierpark habe der Hund eines Mannes etwas Giftiges gefressen, sich aber glücklicherweise wieder erholt. Näheres sei im Rathaus nicht bekannt, so Ute Schwab, doch halte man es für richtig, zur Vorsicht zu mahnen.

In Walldorfs Rathaus hält man das Ganze für ein Gerücht: Ein Team des Gemeindevollzugsdiensts, er selbst und später auch Mitarbeitende des Tierparks hätten die Stellen abgesucht, die in den sozialen Medien genannt worden waren, so Ordnungsamtsleiter Klaus Brecht.

Nahe der Waldschule, am Spielplatz nebenan und im Wald dahinter, an der "Lutherischen Brücke" und auch beim Tierpark habe man "alles abgesucht und mit Hundehaltern und anderen Passanten gesprochen", so Brecht: ohne Ergebnis. Auch amtlich sei nichts bekannt.

Ähnlich äußert sich die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mannheim: Rückfragen beim Polizeirevier Wiesloch, beim Polizeiposten Walldorf sowie bei der Polizeihundeführerstaffel in Walldorf haben laut einem Sprecher nichts ergeben, was die Angaben in den sozialen Medien bestätigen könnte.

Damit die Polizei handeln kann, wäre es nötig, dass eventuelle Zeugen tatsächlich diese Vorfälle melden oder zur Anzeige bringen, anstatt nur online zu stellen.