Malsch/Malschenberg. (RNZ) Eine Gasverpuffung in einem Einfamilienhaus führte zu einem Brand, zwei Personen wurden vermisst – das war das Szenario für eine gemeinsame Übung der Freiwilligen Feuerwehren von Malsch und Malschenberg. Besonders die Suche nach den beiden Vermissten galt als komplexe Herausforderung.

Um 19.10 Uhr ging an jenem Freitagabend der fiktive Notruf bei den Feuerwehren ein, die kurz darauf mit insgesamt 32 Feuerwehrleuten und fünf Fahrzeugen zur Übungsstelle in Malsch ausrückten. Unter schwerem Atemschutz drangen die Rettungsteams in das Gebäude ein, wo sie sich systematisch auf die Suche nach den beiden vermissten Personen machten.

Der dichte Rauch und die engen Platzverhältnisse sowie die verwinkelte Bauweise des Hauses mit den vielen Räumen im Keller stellten hierbei zusätzliche Schwierigkeiten dar, die die Feuerwehrleute jedoch durch professionelle Zusammenarbeit und hohe Einsatzbereitschaft souverän meisterten, wie die beiden Feuerwehren nach der Übung mitteilten.

Dank der Koordination beider Feuerwehren sei es gelungen, die vermissten Personen schnell zu lokalisieren und sicher ins Freie zu bringen. Gleichzeitig sei das Gebäude weiträumig ausgeleuchtet worden, um die Sichtbedingungen für die Löscharbeiten zu verbessern. Abschließend sei das Haus dann fachgerecht durchgelüftet worden, sodass auch letzte Rauch- und Gasrückstände entfernt wurden – wobei der Qualm natürlich durch ungiftigen Übungs-Rauch dargestellt wurde.

"Die Übung verlief reibungslos und zeigt einmal mehr, wie wichtig die enge Zusammenarbeit zwischen benachbarten Feuerwehren ist", erklärten die beiden Übungsleiter und Kommandanten der benachbarten Feuerwehren, Michael Wuerth aus Malsch und Lukas Schäffner aus Malschenberg. Auch die beteiligten Feuerwehrleute von beiden Seiten des Letzenberges, zeigten sich zufrieden und betonten, wie wertvoll gemeinsame Übungen zur Optimierung der Abläufe sind.

Im Anschluss an den Einsatz und nach erfolgtem Aufräumen, der umfangreichen Ausrüstung, trafen sich die Teilnehmer zum gemeinsamen Essen im Feuerwehrhaus Malsch und besprachen die Übung in geselliger Runde. Die Feuerwehren einigten sich darauf, auch künftig eng zusammenzuarbeiten und weitere gemeinsame Übungen durchzuführen, um auf mögliche Ernstfälle optimal vorbereitet zu sein.

Die Übung wurde von den Organisatoren als großer Erfolg gewertet. Dank des Engagements und der Disziplin der beteiligten Feuerwehrleute habe der simulierte Einsatz zügig und sicher abgearbeitet werden können, hieß es. Für beide Wehren sei diese Übung eine wertvolle Erfahrung, die nicht nur die Einsatzfähigkeiten stärkte, sondern auch die kameradschaftliche Bindung zwischen den Teams festigte.