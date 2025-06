Malsch. (aham) Das hat es so in der Region noch nicht gegeben: Das Weingut Becker veranstaltet am Samstag und Sonntag, 14. und 15. Juni, "Kino im Weinberg". Dafür wird auf der Wiese direkt neben dem Weingut eine 30 Quadratmeter große LED-Leinwand aufgestellt, ein Foodtruck serviert "Winzerburger" und das Weingut schenkt Wein uns Secco aus.

"Meine Frau hatte die Idee zum Kino im