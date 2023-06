Die Anwohner seien sich bewusst, dass Wohnraum geschaffen werden müsse, sie wiesen jedoch darauf hin, dass der neue Wohnkomplex nicht in das bestehende Landschaftsbild passe und den umliegenden Häusern aufgrund der Stockwerkzahl die Sicht raube. Ein weiterer Punkt für die Initiatoren des Einwohnerantrags war die "ohnehin schon angespannte Verkehrslage in dem Bereich, die noch schwieriger und problematischer wird, wenn die Bewohner des Mehrfamilienhauses das Grundstück befahren oder verlassen wollen".

Die Nachbarschaft kritisierte die Erhöhung der Traufhöhe um 2,25 Meter und die der Firsthöhe um 80 Zentimeter, da das Gebäude künftig sieben statt vier Wohneinheiten besitzen soll. Allerdings: Der Rat beschloss für das Projekt in der Söhler Straße schon im Dezember weitreichende Zugeständnisse an die Größe und Höhe des Objektes.

Als Argumente führten insbesondere Vertreter der direkten Nachbarschaft die Änderungen am Bebauungsplan an, die eine Zumutung seien. In der Söhler Straße soll ein frei stehendes, zweigeschossiges Mehrfamilienhaus zuzüglich Staffelgeschoss errichtet werden. Im Untergeschoss sollen die insgesamt 14 Stellplätze für Autos untergebracht sein.

"Eines sage ich ganz klar: Ich lasse mir nicht drohen. Ich stimme so ab, wie es mein Gewissen bedingt, so, wie ich es für richtig halte", sagte Oestringer. Auslöser war ein Einwohnerantrag gegen den vorhabenbezogenen Bebauungsplan in der Söhler Straße, den der Gemeinderat einstimmig im Dezember beschlossen hatte: 114 Malscherinnen und Malscher hatten mit ihrer Unterschrift eine erneute Beratung im Gremium durchgesetzt. Sie konnten jetzt aber die Mehrheit nicht umstimmen.

Malsch. Eigentlich geht es "nur" um den Neubau eines Mehrfamilienhauses am Malscher Ortsrand . Doch offenbar ist das Thema so umstritten, dass es nicht nur einen Einwohnerantrag zur erneuten Beratung gab, sondern im Vorfeld der Gemeinderatssitzung am Dienstag sogar Druck auf Mandatsträger ausgeübt wurde. "Ich lasse mich nicht bedrohen", sagte Arved Oestringer (FDP) emotional bewegt in seiner Stellungnahme vor der Abstimmung. Konkret sei ihm mitgeteilt worden, dass bei einer falschen Entscheidung dafür gesorgt werde, dass er nach der Kommunalwahl im nächsten Jahr kein Teil mehr des Gemeinderats sei.

Von Sarah Eiselt

Malsch. Eigentlich geht es "nur" um den Neubau eines Mehrfamilienhauses am Malscher Ortsrand. Doch offenbar ist das Thema so umstritten, dass es nicht nur einen Einwohnerantrag zur erneuten Beratung gab, sondern im Vorfeld der Gemeinderatssitzung am Dienstag sogar Druck auf Mandatsträger ausgeübt wurde. "Ich lasse mich nicht bedrohen", sagte Arved Oestringer (FDP) emotional bewegt in seiner Stellungnahme vor der Abstimmung. Konkret sei ihm mitgeteilt worden, dass bei einer falschen Entscheidung dafür gesorgt werde, dass er nach der Kommunalwahl im nächsten Jahr kein Teil mehr des Gemeinderats sei.

"Eines sage ich ganz klar: Ich lasse mir nicht drohen. Ich stimme so ab, wie es mein Gewissen bedingt, so, wie ich es für richtig halte", sagte Oestringer. Auslöser war ein Einwohnerantrag gegen den vorhabenbezogenen Bebauungsplan in der Söhler Straße, den der Gemeinderat einstimmig im Dezember beschlossen hatte: 114 Malscherinnen und Malscher hatten mit ihrer Unterschrift eine erneute Beratung im Gremium durchgesetzt. Sie konnten jetzt aber die Mehrheit nicht umstimmen.

Als Argumente führten insbesondere Vertreter der direkten Nachbarschaft die Änderungen am Bebauungsplan an, die eine Zumutung seien. In der Söhler Straße soll ein frei stehendes, zweigeschossiges Mehrfamilienhaus zuzüglich Staffelgeschoss errichtet werden. Im Untergeschoss sollen die insgesamt 14 Stellplätze für Autos untergebracht sein.

Die Nachbarschaft kritisierte die Erhöhung der Traufhöhe um 2,25 Meter und die der Firsthöhe um 80 Zentimeter, da das Gebäude künftig sieben statt vier Wohneinheiten besitzen soll. Allerdings: Der Rat beschloss für das Projekt in der Söhler Straße schon im Dezember weitreichende Zugeständnisse an die Größe und Höhe des Objektes.

Die Anwohner seien sich bewusst, dass Wohnraum geschaffen werden müsse, sie wiesen jedoch darauf hin, dass der neue Wohnkomplex nicht in das bestehende Landschaftsbild passe und den umliegenden Häusern aufgrund der Stockwerkzahl die Sicht raube. Ein weiterer Punkt für die Initiatoren des Einwohnerantrags war die "ohnehin schon angespannte Verkehrslage in dem Bereich, die noch schwieriger und problematischer wird, wenn die Bewohner des Mehrfamilienhauses das Grundstück befahren oder verlassen wollen".

In Form eines kleinen Modellnachbaus im Maßstab 1:175 brachten sie außerdem zu Anschauungszwecken sowohl das geplante Gebäude als auch ein Nachbarhaus mit. Ziel war, die Größenunterschiede noch einmal klar herauszustellen. Auch verwiesen sie auf die Nachbarstadt Östringen, in der genau der gleiche Wohnkomplex bereits errichtet wurde. Zum besseren Verständnis der Anliegen der Anwohner in der Söhler Straße könne man dort, in Östringen, die Ausmaße noch einmal eindrucksvoll auf sich wirken lassen. Man sei zudem in Malsch keinesfalls dagegen, mehr Wohnraum zu schaffen.

Allerdings würden im Weinort Familien mit Kindern eher in einer abgeschlossenen Einheit leben wollen mit Zugang zum Grünen. Beides gewährleiste das Mehrfamilienhaus nicht. Als Hauseigentümer hätte man außerdem vor Baubeginn bewusst und aktiv die jeweilige Grundstückslage gewählt, "wo noch Landschaft und keine Hauswand zu sehen ist, wenn man aus dem Fenster schaut". Mit der Errichtung des Mehrfamilienhauses würde diese Planbarkeit bei Kaufeinscheidungen wegfallen.

Brisant wurde es aber nach der Anhörung des Widerstands im Ort, kurz vor der erneuten Beschlussfassung. So etwa die emotionale Rede Oestringers, der davon berichtete, dass im Vorfeld massiv auf ihn eingewirkt worden sei: "Noch nie ist auf mich als Gemeinderat zu einer Entscheidung so viel öffentlicher Druck ausgeübt worden, verbunden – und ich sage nicht von welcher Seite – mit der Drohung, dafür zu sorgen, dass ich nächstes Jahr nicht mehr Gemeinderat werde." Sichtlich schwer tat sich der 26-Jährige mit der Darstellung seiner Position – noch nie sei ihm eine Entscheidung so schwer gefallen wie heute.

Zwar erklärte er, dass es für ihn "vollkommen in Ordnung gewesen wäre, das Bauvorhaben weiter aufrechtzuerhalten, wenn es keinen Einwohnerantrag gegeben hätte." Aber die Anzahl der Einwohner könne er genauso wenig ignorieren wie eine solche Drohung.

Dass mit seiner Stimme das Heim einer Familie in Malsch von der wuchtigen Optik des Neubaus erdrückt werde, könne er nicht zulassen. Er äußerte ein klares "Nein". Oestringer stimmte damit – als einziger der Ratsmitglieder – gegen den vorhabenbezogenen Bebauungsplan des Mehrfamilienhauses. Zustimmender Applaus der zur Sitzung anwesenden Bevölkerung füllte den Saal. Mit seiner Bekundung, bedroht worden zu sein, hatte wiederum niemand gerechnet.

Doch offenbar ist dies nicht nur Oestringer im Vorfeld widerfahren: Das legt zumindest die Aussage von Hans-Peter Haußmann (Freie Wähler) nahe, der im Rat erklärte, dass es nicht in Ordnung sei, Menschen, die sich für Listen oder Anträge einsetzen, unter Druck zu setzen. "Ein Einwohnerantrag stellt ein legitimes Instrument dar, das den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung steht und von diesen genutzt werden darf und kann", leitete er ein. Innerhalb der Fraktion sei man sich daher einig: "Jegliche Art von Versuchen, Bürgerinnen und Bürger davon abzuhalten, einen solchen Antrag zu stellen beziehungsweise zu unterstützen, wird von uns mit Nachdruck abgelehnt", so Haußmann.