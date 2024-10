Von Anja Hammer

Malsch. Etliche Male wurde schon darüber diskutiert, einige Vorschläge wurden abgelehnt – und nun wurde endlich ein Entschluss gefasst. Am Bahnhof Rot-Malsch sollen auf Malscher Seite sichere Fahrradstellplätze entstehen. Und zwar in Form von 24 Fahrradboxen des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN). Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung