Walldorf. (RNZ) "Es ist wichtig, dass wir gegen Antisemitismus kämpfen": Darüber herrschte Einigkeit bei der Mahnwache, zu der die evangelische Kirchengemeinde Walldorf aufgerufen hatte. Mehr als 60 Menschen nahmen daran teil und erinnerten zum einen an die Deportation der jüdischen Mitbürger nach Gurs. Zum anderen wurde das überwiegend stille Gedenken mit einem Signal verknüpft für die Solidarität mit Israel nach dem Terror-Angriff der Hamas und gegen jede Form antisemitischer Parolen und Ausschreitungen in Deutschland.

"Wir nehmen uns eine halbe Stunde Zeit und setzen ein kleines Zeichen", sagte Pfarrer Uwe Boch zu Beginn der Mahnwache, an der sich auch Bürgermeister Matthias Renschler, der Erste Beigeordnete Otto Steinmann und zahlreiche Gemeinderatsmitglieder aller Fraktionen beteiligten. Alle hielten Kerzen, zwischendurch wurden Lieder wie "Kyrie eleison", "Herr gib uns deinen Frieden" und "Hevenu shalom alechem" angestimmt.

Boch erinnerte daran, dass es 83 Jahre her ist, dass am 22. Oktober 1940 rund 6500 Juden, die in Baden, der Pfalz oder dem Saarland lebten, in das Lager im französischen Gurs deportiert wurden – darunter auch 20 Mitbürgerinnen und Mitbürger aus Walldorf. Die Verhältnisse im Internierungslager seien miserabel gewesen. Viele Menschen seien an Entkräftung oder Epidemien gestorben. Etwa ein Drittel sei zwischen 1942 und 1944 in den Vernichtungslagern im Osten ermordet worden.

"Heute müssen wir uns wieder Gedanken über unser Verhältnis zu Israel machen", sagte Pfarrer Boch und erinnerte an die "erschreckenden Bilder", die man nach dem Terror-Angriff im Fernsehen habe sehen müssen. "Es ist wichtig, dass wir heute in Stille gedenken", ergänzte Oliver Tuscher, der frühere Gemeindediakon, in einem Impuls und forderte: "Morgen müssen wir wieder laut sein." Denn Antisemitismus dürfe in der Gesellschaft keinen Platz haben. Menschen jüdischen Glaubens müssten sich in Deutschland sicher fühlen können.

"Ich bin innerlich erschüttert, wütend und fühle mich ohnmächtig, dass jüdisches Leben heute in Deutschland wieder bedroht wird", sagte Boch. Auch er forderte dazu auf, nach der Mahnwache "wieder laut zu sein", um sich dafür einzusetzen, dass das nicht mehr geschieht, ehe er den Segen sprach und allen dafür dankte, "dass Sie da waren".