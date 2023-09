Von Philipp Weber

Weinheim-Lützelsachsen. In der Winzerhalle johlen die Burschen, auf den Gassen brummen die Trecker – und an den Tischen nimmt die Stadtprominenz neben den Bürgern Platz. So kennt man das Bergsträßer Winzerfest. Und so mögen es viele Lützelsachsener. Die 76. Ausgabe der drei Tage dauernden Feier geht von Freitag bis Sonntag, 29. September bis 1. Oktober, in Weinheims größtem Ortsteil über die Bühne.

Drei junge Frauen geben dabei dem Wein ein junges Gesicht: Die Winzerkönigin und ihre Prinzessinnen werden am Festsamstag in der Winzerhalle gekrönt. Der Verkehrs- und Heimatverein Lützelsachsen hat die drei designierten Hoheiten am Freitag vorstellt: bei einer Weinprobe in der Aula der Gelberg-Schule.

> Die Königin: Winzerkönigin wird eine junge Frau, die nicht dem Lützelsachsener Weinadel entstammt: Danielle Erlenbach, 30 Jahre alt, ist gebürtige Donaueschingerin. Aufgewachsen in Mannheim und der Pfalz, lebt sie seit acht Jahren in Weinheim. Die Kauffrau für Büromanagement arbeitet seit drei Jahren im Steuerbüro Eder. In Kürze schließt sie ihr Duales Studium in Steuerrecht und Prüfungswesen ab.

Die leidenschaftliche Sportlerin – Lieblingsdisziplin: Boxen – hielt sich während der Corona-Lockdowns am Waidsee fit. Als Weißweinliebhaberin lautet ihr Motto: "Zu Vino sag’ ich nie No". Und auch die RNZ sagt nicht Nein zu einer Winzerkönigin, deren Wurzeln nicht im Ort liegen. Das sollte in Zeiten zunehmender Mobilität kein Problem sein.

> Die Prinzessinnen: Sie heißen Maren Wolf und Adina Curtaz. Wolf arbeitet in der Radiologie im Uniklinikum Heidelberg. Während ihrer Kindheit hatte ihre Familie einen Weinberg in Lützelsachsen. Ihre Mutter Annette war 1987 Winzerprinzessin und 1988 Winzerkönigin. Auch Wolf verfügt über Kampfsporterfahrung. Zurzeit überlegt sie, ob sie ein Studium aufnehmen will. Zeit hat sie noch: Sie ist gerade mal 23 Jahre alt.

Wie Maren Wolf ist Adina Curtaz, 25 Jahre alt, in Ladenburg aufgewachsen. Dort lernten sich die beiden baldigen Prinzessinnen über einen Minijob kennen. Als "Springerin" brauchte Curtaz nur elf Schuljahre, ehe sie das Abitur in den Händen hielt. Derzeit ist sie dabei, ihr Psychologiestudium mit der Masterarbeit abzuschließen. Gas gibt sie offenbar auch in ihrer Freizeit: Sie mag Motorräder, lernt gerne neue Sprachen und Menschen kennen, tanzt, singt und veröffentlich selbst geschriebene Songs.

> Erster Bürgermeister zählte zu den geladenen Gästen: Der offizielle Teil der Vorstellungsrunde ist schnell erzählt. Stefan Kilian, Vorsitzender des Verkehrs- und Heimatvereins, stellte das Festprogramm (s. weiteren Bericht) vor. Die künftigen Hoheiten fassten sich ebenfalls kurz. Im Publikum saß dabei ein weiterer designierter Amtsträger: Der im Sommer zum Ersten Bürgermeister gewählte Andreas Buske war einer der geladenen Gäste.

Er nehme bei seinem bisherigen Arbeitgeber – dem Münchner Flughafen – derzeit seine letzten Amtshandlungen vor, in Kürze könne er dann in Weinheim durchstarten, sagte er im Gespräch mit Ortsvorsteherin Doris Falter. Die wiederum saß – sozusagen in ökumenischer Weinseligkeit – mit dem katholischen Pfarrer Joachim Dauer und seinem evangelischen Kollegen Jan Rohland an einem Tisch.

> Übermüdete Winzer präsentierten ihre Weine: Adrian Zimmer vom gleichnamigen Weingut in Odenheim übernahm Auxerrois und später Rosé, Hermann Moll pries den Weißburgunder (Großsachsener Rittersberg/Winzer von Baden). Zu kosten gab es auch einen Kraichgauer Spätburgunder Blanc de Noirs (Winzer von Baden), einen Laudenbacher Spätburgunder Weißherbst (Bergsträßer Winzer) sowie zwei Rotweine: Michael Raffl vom gleichnamigen Hohensachsener Weingut bestritt mit einem Lemberger vom Hohensachsener Stefansberg sowie einem Spätburgunder vom Lützelsachsener Rittersberg das Finale.

Viel mittrinken durften die Winzer Zimmer und Raffl nicht: Sie waren zu Beginn des Wochenendes im Lese-Stress, da die Weinbauern die vorerst letzten sonnigen Tage zur Ernte nutzten. Dabei wird von den frühen Morgenstunden bis in den Abend gerackert, wie Raffl verdeutlichte. Das Ergebnis? Wird sich zeigen. "Am Ende ist es ein Naturprodukt.

So soll das Winzerfest laufen

In Lützelsachsen hat mit der Vorstellung der designierten Winzerhoheiten (s. weiteren Bericht) die Zeit der "Doppelregentschaft" begonnen. Denn noch amtiert Winzerkönigin Jennifer mit ihren Prinzessinnen Nadine und Sabrina. Daran wird auch der erste Festabend am Freitag, 29. September, nichts ändern. Die Fete mit der Band Allgäu-Power ist bereits ausverkauft.

"Abgekrönt" werden die noch amtierenden Hoheiten am Festsamstag, 30. September, um 19.30 Uhr – ebenfalls in der Winzerhalle, aber nun bei freiem Eintritt. Ehe die designierten Hoheiten gekrönt werden, tritt Weinheims ungekrönter König des Kabaretts auf: Franz Kain wird die Halle unterhalten. Musik machen die Band von Martin Böhm und die Blechrebellen.

Und wenn das Wetter dieses Mal hält und nicht ausgerechnet am Sonntag, 1. Oktober, Starkregen zu beklagen ist (man erinnere sich an 2022), dann geht von 14 Uhr an der Festumzug über die Bühne. Unter dem Motto "Der Zirkus kommt – Manege frei" nehmen unter anderem Kinder, Vereinsmitglieder und Lokalpolitiker teil (Letztere gehen nicht etwa als Clowns, sondern als Zauberer).

Die Hoheiten fahren Cabrio und es gibt "Zugnummern" mit Treckern und Weinwagen. In der Winzerhalle wird am Festsonntag schon ab 11 Uhr bewirtet. Nachdem der bisherige Caterer wegen Personalmangels passen musste, übernimmt nun Heiner Pflästerer die Bewirtung.