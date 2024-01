Region Heidelberg. (bmi) Täglich nach Stuttgart und zurück: Die Landtagsabgeordneten sind vom Lokführerstreik unmittelbar betroffen – so gehen sie damit um:

> Hermino Katzenstein (Grüne) besitzt kein eigenes Auto, ist somit auf Bahn und Co. angewiesen. "Der eng getaktete Terminkalender eines Abgeordneten ist schlecht mit einem Bahnstreik vereinbar", sagt er. Deshalb musste der Neckargemünder am Mittwoch die Plenardebatte in Stuttgart im Livestream von zu Hause aus verfolgen. "Trotz Notfallfahrplan hätte ich meine Anschlusstermine im Wahlkreis sonst nicht zuverlässig erreichen können – zumal ich selbst als Gastgeber zu Veranstaltungen geladen hatte", erklärt er. Immerhin sei der Zug nach Sinsheim pünktlich gewesen. Am Petitionsausschuss nahm er am Donnerstag per Videokonferenz teil. Privat fehle ihm für die Forderungen der GdL jegliches Verständnis.

> Albrecht Schütte (CDU) bewältigt seine Termine diese Woche mit dem Auto. Bis zur Pandemie sei er oft per Zug nach Stuttgart gependelt – seither meist per Auto. "Zunächst wegen Corona selbst, seitdem fallen zu viele Züge aus oder kommen so viel zu spät, dass ein Teilnehmen an Terminen nicht garantiert ist", so der Bammentaler. Die zwei Gewerkschaften für Bahnmitarbeiter und die Anzahl der Streiktage erschweren den Umstieg auf die Bahn. Schütte sieht wegen der Inflation einen Lohnausgleich berechtigt und notwendig, hält aber kürzere Arbeitszeiten in Zeiten von Lokführermangel und dadurch bedingtem Zugausfall für falsch.

> Jan-Peter Röderer (SPD) pendelt normalerweise mit der Bahn von Eberbach in die Landeshauptstadt. Bei vorherigen Streiks "war es immer irgendwie möglich, per Bahn von A nach B zu kommen". Diesmal nicht – zumindest, um am Mittwoch um 9 Uhr in Stuttgart zu sein. "Somit bin ich mit Puffer mit dem Auto losgefahren, da ein erhöhtes Verkehrsaufkommen zu erwarten war." Der war auch nötig, denn die Fahrt dauerte 30 bis 50 Minuten länger, Röderer kam zu Sitzungsbeginn im Landtag an. "Ich denke schon, dass so langsam eine Lösung gefunden werden muss und auch gefunden werden kann", meint er – im Zweifel per Schlichtung.