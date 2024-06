Lobbach. (agdo) Seit Anfang 2022 wird Schulsozialarbeit an der Grundschule betrieben. Denn vor allem die Corona-Zeit – aber nicht nur diese – hat Spuren bei den Kindern hinterlassen. Spürbar ist das etwa, wenn es mal Streit auf dem Schulhof zwischen Schülern gibt. Denn die unverarbeiteten Emotionen werden so in die Klasse hereingetragen.

Die Lehrer haben im Unterricht keine Zeit sich