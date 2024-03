Lobbach-Waldwimmersbach. (agdo) Wer sich am Wochenende über die tuckernden historischen Wagen in der Region gewundert hat: Die Oldtimerfreunde Heidelberg veranstalteten wieder die traditionelle Bergfahrt zum Königstuhl samt Oldtimertreffen mit Ziel in der Manfred-Sauer-Stiftung. Dort konnte man am Samstag auch die schön polierten historischen Fahrzeuge bestaunen.

Man habe Glück mit dem Wetter gehabt, erzählte Karlheinz Nold, Vorstand der Tourstrecke. Zwar habe es hie und da vereinzelt getröpfelt, aber es habe keinen Wolkenbruch gegeben. Dennoch waren die Fahrer bei den unbeständigen Wetterverhältnissen vorsichtig gewesen – und so mancher kam mit einem anderen Fahrzeug an als ursprünglich gemeldet. Das Cabrio hatte man dann doch lieber in der Garage stehen lassen.

Die Bergfahrt Königsstuhl war ausgebucht. Im Laufe der Strecke gab es unter anderem Zeitmessungen und in der Manfred-Sauer-Stiftung dann am Ziel die Fahrzeugpräsentation. Hier erfolgte am Nachmittag auch die Siegerehrung. Zwar hatten die Teilnehmer während der Fahrt Glück mit dem Wetter, doch in Waldwimmersbach erwischte sie der Regen dann doch noch – kurz, aber heftig.

Die Fahrzeuge standen auf dem Gelände der Manfred-Sauer-Stiftung und wurden von Interessierten bestaunt. Darunter waren Oldtimer von Baujahr 1923, ein Bentley, über Austin Seven ,Baujahr 1932, bis hin zum Porsche oder Jaguar mit Baujahr 1963 und 1969. Das jüngste Fahrzeug war ein Mini von 2002. Erlaubt waren Fahrzeuge bis zum Baujahr 2003. Die Besucher warfen auch einen Blick in das Fahrzeug: Interessant war es vor allem bei den älteren Modellen, wie das damals mit Schaltung, Geschwindigkeitsanzeige, Lenkrad und Sitzen aussah. Einige Familien machten trotz des unbeständigen Wetters einen Ausflug daraus, denn auch Kinder waren von den Oldtimern begeistert.

Zur Historie der Fahrt: Am 31. März 1901 fand am Königsstuhl Heidelberg das erste Bergrennen statt – freilich damals noch mit anderen Fahrzeugen. Es war vielleicht sogar das erste Automobilrennen der Region überhaupt. Diesmal wurde bei der Daimler Truck AG in Mannheim-Friedrichsfeld gestartet; die Route führte über den Odenwald mit Abstecher in Heidelberg und Ziel Manfred-Sauer-Stiftung in Waldwimmersbach. Insgesamt war die Strecke 110 Kilometer lang.