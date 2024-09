Lobbach-Lobenfeld. (cba) Kein einziger Joghurt, nicht eine Packung Milch, auch beim Käse Fehlanzeige: Wer am vergangenen Wochenende den Teo-Lebensmittelmarkt in Lobenfeld betreten hat, war erstaunt. Die Regale im hinteren Bereich, also in der Kühlung, waren allesamt leer. Und damit fast der halbe knapp 50 Quadratmeter große Kleinstsupermarkt.

Auch im vorderen Teil, bei den Backwaren