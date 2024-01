Von Agnieszka Dorn

Lobbach. Gute eineinhalb Monate ist er schon im Amt. Offiziell in selbiges eingeführt wurde Florian Rutsch nun aber am Donnerstagabend. Im Rahmen der Gemeinderatssitzung wurde der 43-Jährige als Bürgermeister der Gemeinde Lobbach in der Maienbachhalle förmlich verpflichtet.

Angefangen habe eigentlich alles rund um seine Verpflichtung bereits bei