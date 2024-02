Lobbach/Heidelberg. (cm) Seit Dezember ist Edgar Knecht im Ruhestand. In den kommenden Wochen und Monaten wollte der frühere Bürgermeister von Lobbach die Zeit ohne Termine genießen, hatte mit seiner Frau bereits Wohnmobil-Touren geplant. Das große Ziel: Norwegen.

Doch es kam anders: Seit Kurzem befindet sich der 63-Jährige wieder in Heidelberg – im Universitätsklinikum. Der Krebs ist zurückgekehrt. Wie schon vor anderthalb Jahren ist Knecht an Leukämie erkrankt. Damals erhielt er eine lebensrettende Stammzellenspende. Auf eine solche ist er nun erneut angewiesen. Und er will auch für viele andere Blutkrebs-Patienten dazu aufrufen, Stammzellenspender zu werden.

"Bis vor Kurzem war ich der Überzeugung, das Gröbste überstanden zu haben, ich war auf einem guten Weg", erzählt Knecht. "Die Entscheidung zu einem frühzeitigen Ruhestand hat mentale Entlastung gebracht." Die Therapien und die Reha hätten ihm glauben gemacht, dass der Weg weiter in die richtige Richtung gehen könne. Von fünf Jahren sei die Rede gewesen, dann gelte man als "geheilt". Noch bei einer Routineuntersuchung im Dezember sei alles in Ordnung gewesen. Knecht unternahm ohne Probleme zehn bis zwölf Kilometer lange Wanderungen.

"Leider wurde ich in diesem Glauben enttäuscht, die Leukämie hat sich mit voller Wucht zurückgemeldet", erzählt er. Nach einer Impfung vor wenigen Wochen habe er leichtes Fieber bekommen. Bei einer erneuten Routinekontrolle sei das Aufflammen der Leukämie festgestellt worden. Körperlich habe er keine Beeinträchtigung verspürt. "Man sieht es mir nicht an", sagt Knecht, der eine akute Form der Leukämie hat. "Diese kann plötzlich bitterhart zuschlagen", weiß er.

Nun befinde er sich wieder "im leider ach so vertrauten Umfeld" der Medizinischen Klinik in Heidelberg. Der Empfang sei überaus freundlich gewesen, aber auch mit ernst gemeinten Worten: "Sie wollten wir hier so eigentlich nicht mehr sehen." Die ersten Tage seien "mental eine Katastrophe" gewesen. "Auch meine Familie war geschockt", erzählt Knecht und fügt entschlossen hinzu: "Doch jetzt gehe ich den Kampf erneut an."

Die bekannte Chemotherapie habe begonnen – in anderer Zusammensetzung als im Jahr 2022, aber erneut mit dem Ziel, die "bösen Zellen" am weiteren Wachstum zu hindern und zurückzudrängen. Gleichzeitig erfolge wieder die weltweite Suche nach einem geeigneten Stammzellenspender mit dem Ziel, die Krankheit durch eine passende "Transplantation" in den Griff zu bekommen. Zunächst werde versucht, einen "Fremdspender" zu finden.

Bei einem solchen seien die Heilungschancen größer als bei einer Spende aus dem Familienkreis. Vor anderthalb Jahren gab es mehrere Treffer, doch aus unbekannten Gründen kam es nicht zu einer Fremdspende. Sollte dies nun wieder der Fall sein, käme aber erneut eine Familienspende in Frage.

"Der Weg ist klar, aber die Dauer noch nicht", sagt Knecht. "Es kommt darauf an, wie die Chemotherapie anschlägt und wie schnell ein Fremdspender gefunden wird." Der Ex-Bürgermeister will vielen anderen Patienten Mut machen und seine Bekanntheit in der Region dazu nutzen, um auf die einfache Typisierung mit einem Wattestäbchen bei der "Deutschen Knochenmarkspenderdatei" aufmerksam zu machen.

Sollte es einen Treffer geben, werden die Stammzellen in der Regel aus dem Blut des Spenders gewonnen und nur in zehn Prozent der Fälle aus dem Knochenmark. "Es geht mir nicht um mich", betont Knecht. "Je größer die Datei ist, desto größer ist für alle Patienten die Chance auf Treffer."

Knecht will weiter offen mit seiner Erkrankung umgehen, wie er betont: "Ich könnte gerne darauf verzichten, bekomme aber viel Zuspruch." Und seinen Humor hat er nicht verloren, sagt: "Wir wollten nach Norwegen, aber jetzt machen wir eben wieder Kururlaube am Neckar."

Info: Wer Spender werden will, kann sich unter www.dkms.de registrieren.